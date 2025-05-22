大阪世博We TAIWAN啟動LINE帳號 珍奶將合體吉祥物a-We

預定於8月2日至20日舉辦的「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」，在主視覺公開後，今日文化部政務次長王時思、策展代表林昆穎赴日舉辦媒體交流會，正式宣告台灣文化將前進世博。同時，台日兩地也同步發表LINE官方帳號及線上互動的前導遊戲「a-We Poke Poke」，邀請世界各地觀眾，共同關注「We TAIWAN」的各項精彩規劃，並感受a-We的療癒魅力。

記者會現場更首度公布即將於6月陸續開放預購的「We TAIWAN」吉祥物a-We各式療癒小物，包含手機殼、絨毛玩偶，而最能代表台灣的珍奶、小籠包也將與a-We合體做成徽章。

文化部表示，代表「We TAIWAN」的療癒系主角「a-We」15日公開亮相後，不僅人氣爆棚，設計大阪世博吉祥物「脈脈」的世博設計系統創意總監/藝術總監引地耕太，更特別在他的X帳號上貼出脈脈及a-We的同框照並說，「有新的角色在世博登場了，而且和a-We同樣顏色的小脈似乎很開心」。這也是世博官方吉祥物「脈脈」首度和其他國家吉祥物同框，貼文目前已經吸引10多萬人次瀏覽。

文化部表示，今日推出的「a-We Poke Poke」前導遊戲，英文字「poke」代表的是探出、伸手、戳一下的動作感，也像是a-We從海底嗶波升起、首次探頭與世界打招呼的模樣。運用疊字「Poke Poke」則表現出如同氣泡啵啵冒出，也象徵集氣般的熱情。遊戲中，玩家藉由不斷點擊畫面中央的a-We，使a-We因集氣而逐漸膨脹、撐滿螢幕後，灑落無數個熱鬧歡騰的小小a-We。隨著點擊越多，得分越高，就能解鎖由10位台灣插畫家設計的限量配件，在8月正式推出的冒險遊戲中使用。遊戲也設置國家排行榜，希望號召全民為台灣集氣，展現團結與熱情的台灣精神。