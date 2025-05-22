逾半18歲以上國人身體運動量不足 每日久坐超過6小時

根據國健署「110年國民健康訪問調查」指出，18歲以上國人，身體活動不足率達54%，平均每天坐著時間長達6.1小時。「久坐」會增加各種身心健康的危害，總統府健康台灣推動委員會第4次委員會議特別強調，將打造利於活動的環境，提升國人走向戶外意願，鼓勵全民動起來。

總統賴清德表示，打造健康台灣已經運行一年，下一階段是要讓「全民共感」，其中，健康促進的關鍵為培養規律運動習慣，目標是2030年較2021年身體活動人口數增加15%，依國發會人口推估系統估算，12歲以上欲增加141萬人。

賴清德指出，國人平均壽命已從79歲增至目前的82歲，不健康餘命的比率也從10%降到8%，但還有努力的空間。他強調，「世界衛生組織已將缺乏身體活動列為全球影響死亡率的危險因子之一，健康投資應從小做起。」將持續透過跨部會合作、公私協力、全民參與，提升大眾健康生活的重視。

衛福部次長周志浩表示，照顧國人健康的最佳策略就是加強個人身體活動，提升運動識能。從經濟面來看，能減少衛生保健支出1至3%；軍事部分可減少因肥胖無法服兵役的問題；生理層面可降低罹患慢性病機率、減少14%總死亡率。他指出，運動好處多，包含維持穩定血壓及血糖、改善精神健康、提升學習能力。

根據WHO身體活動建議，成人每周至少150分鐘中等強度或75分鐘高強度、兒童和青少年每日至少60分鐘中等至高強度。「110年國民健康訪問調查」顯示，12至17歲青少年高達82%身體活動不足、18至64歲為51%、65歲以上達64%。周志浩說，這不僅導致肥胖，還與心血管疾病、癌症、糖尿病等健康風險有關。

因此，健康台灣推動委員會制定「提升身體活動策略行動」，將加強中小學的體育教育與活動，從小培養運動習慣。另建立相關支持性環境，例如結合健康步道、古道及腳踏車道之整體設計。周志浩表示，初步盤點現行國內各部會相關資源，以研擬「推動全民運動提升健康促進」綱要，目標增加國人身體活動人口數。