政院核定第三期溫管目標 減碳旗艦計畫估超過2000億
行政院今天通過第三階段國家溫室氣體管制目標，2030年溫室氣體淨排放量減量目標，將較基準年2005年減量28±2%。環境部表示，為達到該目標，6大部門提出的20項減碳旗艦行動計畫，目前正在進行社會溝通，預計所需經費將超過2000億。
今年1月23日總統府氣候變遷對策委員會提出「國家減碳新目標」及「台灣總體減碳行動計畫」，其中包含6大部門20項減碳旗艦行動計畫，並宣示啟動社會溝通；5月6日行政院核定溫室氣體第三階段管制目標，今日行政院會予以通過。
彭啓明今天在「環檢警再次攜手出擊 破獲廠房筏基非法掩埋千噸廢棄物」記者會受訪表示，目前正在向行政院爭取20項減碳旗艦計畫的經費，目前環境部與各部會同步就20項減碳旗艦行動計畫召開社會溝通會議，例如公聽會等，以凝聚共識尋找解方，公聽會參與者包含利害關係人、NGO等。
彭啓明指出，20項減碳旗艦計畫正由環境部彙整當中，該計畫預計到2030年所需經費約2000多億，因為地熱、風電等發展需要更多經費。至於國家更積極減碳目標，即2032年減量32%±2%、2035年38%±2%，目前還在規畫階段，不會算在這2000多億的使用範疇當中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言