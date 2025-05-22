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政院核定第三期溫管目標 減碳旗艦計畫估超過2000億

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
彭啓明表示，20項減碳旗艦行動計畫所需經費將超過2000億。圖／聯合報系資料照片
彭啓明表示，20項減碳旗艦行動計畫所需經費將超過2000億。圖／聯合報系資料照片

行政院今天通過第三階段國家溫室氣體管制目標，2030年溫室氣體淨排放量減量目標，將較基準年2005年減量28±2%。環境部表示，為達到該目標，6大部門提出的20項減碳旗艦行動計畫，目前正在進行社會溝通，預計所需經費將超過2000億。

今年1月23日總統府氣候變遷對策委員會提出「國家減碳新目標」及「台灣總體減碳行動計畫」，其中包含6大部門20項減碳旗艦行動計畫，並宣示啟動社會溝通；5月6日行政院核定溫室氣體第三階段管制目標，今日行政院會予以通過。

彭啓明今天在「環檢警再次攜手出擊 破獲廠房筏基非法掩埋千噸廢棄物」記者會受訪表示，目前正在向行政院爭取20項減碳旗艦計畫的經費，目前環境部與各部會同步就20項減碳旗艦行動計畫召開社會溝通會議，例如公聽會等，以凝聚共識尋找解方，公聽會參與者包含利害關係人、NGO等。

彭啓明指出，20項減碳旗艦計畫正由環境部彙整當中，該計畫預計到2030年所需經費約2000多億，因為地熱、風電等發展需要更多經費。至於國家更積極減碳目標，即2032年減量32%±2%、2035年38%±2%，目前還在規畫階段，不會算在這2000多億的使用範疇當中。

行政院 環境部 減碳 氣候變遷 彭啓明

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