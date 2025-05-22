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影／非法掩埋千噸廢棄物！環檢警三方聯手 破獲六〇化工集團廠房

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
臺灣桃園地方檢察署檢察官賴瀅羽（左起）、臺灣桃園地方檢察署主任檢察官陳宜君、臺灣桃園地方檢察署檢察長戴文亮、臺灣高等檢察署檢察長張斗輝、法務部主秘余麗貞、環境部長彭啟明、環境部常務次長沈志修、桃園市政府環境保護局副局長葉孟芬、警政署保安警察第七總隊總隊長李安淳、環境管理署副署長林左祥、環境管理署組長許正雄、環境管理署主任魏文宜下午一起出席「環檢警再次攜手出擊，破獲廠房筏基非法掩埋千噸廢棄物」記者會。記者蘇健忠／攝影
臺灣桃園地方檢察署檢察官賴瀅羽（左起）、臺灣桃園地方檢察署主任檢察官陳宜君、臺灣桃園地方檢察署檢察長戴文亮、臺灣高等檢察署檢察長張斗輝、法務部主秘余麗貞、環境部長彭啟明、環境部常務次長沈志修、桃園市政府環境保護局副局長葉孟芬、警政署保安警察第七總隊總隊長李安淳、環境管理署副署長林左祥、環境管理署組長許正雄、環境管理署主任魏文宜下午一起出席「環檢警再次攜手出擊，破獲廠房筏基非法掩埋千噸廢棄物」記者會。記者蘇健忠／攝影

環境部法務部及警政署昨天舉行「環檢警再次攜手出擊，破獲廠房筏基非法掩埋千噸廢棄物」記者會，查獲六〇化工貿易集團藉由廠房重建機會，將旗下公司產生之廢棄物非法掩埋於廠房筏式基礎下，粗估非法掩埋數量達1,700多公噸。全案已由桃園地檢署依涉犯廢棄物清理法第46條及第48規定偵結起訴共10人及3家公司法人。

環境部長彭啟明、法務部主秘余麗貞、台灣高等檢察署檢察長張斗輝、台灣桃園地方檢察署檢察長戴文亮、環境部常務次長沈志修、桃園市政府環境保護局副局長葉孟芬、環境管理署副署長林左祥、警政署保安警察第七總隊總隊長李安淳、台灣桃園地方檢察署主任檢察官陳宜君、台灣桃園地方檢察署檢察官賴瀅羽、環境管理署組長許正雄、環境管理署主任魏文宜出席記者會。

113年初透過桃園地區環檢警合作平台，由桃園地檢署、環境部環境管理署、內政部警政署保七總隊第三大隊、桃園市政府環保局組成專案小組，共同調查六〇化工貿易集團位於桃園市平鎮廠區之廢棄物流向。經長期調查114年3月查獲該集團為節省廢棄物清理費用，竟藉由廠房重建機會，將旗下公司產生之廢棄物非法掩埋於廠房筏式基礎下，粗估非法掩埋數量達1,700多公噸，逃避支出清理費用超過2千萬元。

該集團係以化學原料進口貿易為主業，關係企業有生產食品添加物、建材及樹脂塗料等產品，母公司資本額逾70億元，具有相當規模。環境部環境管理署於偵辦過程發現，該集團過去對於環保業務並不重視，環保文件及申報資料均有多項缺失，廢棄物亦未定期委託清理，經專案小組114年3月12日發動搜索，發現該集團確有於廠房掩埋廢棄物之事實，即請業者自行將非法掩埋廢棄物開挖清除，並妥善包裝貯存，避免發生二次污染，後續桃園市政府環保局將責令業者提報廢棄物處置計畫書，負起廢棄物妥善清理之責任。

桃園地檢署檢察官賴瀅羽下午在「環檢警再次攜手出擊，破獲廠房筏基非法掩埋千噸廢棄物」記者會上心得分享，賴瀅羽表示由於偵辦的是多年前的非法掩埋案，經過不斷努力，直到第四位法官才申請搜索成功。記者蘇健忠／攝影
桃園地檢署檢察官賴瀅羽下午在「環檢警再次攜手出擊，破獲廠房筏基非法掩埋千噸廢棄物」記者會上心得分享，賴瀅羽表示由於偵辦的是多年前的非法掩埋案，經過不斷努力，直到第四位法官才申請搜索成功。記者蘇健忠／攝影
環境部長彭啟明下午在「環檢警再次攜手出擊，破獲廠房筏基非法掩埋千噸廢棄物」記者會上致詞，感謝眾人的努力，讓數量達1,700多公噸的非法掩埋被發現。記者蘇健忠／攝影
環境部長彭啟明下午在「環檢警再次攜手出擊，破獲廠房筏基非法掩埋千噸廢棄物」記者會上致詞，感謝眾人的努力，讓數量達1,700多公噸的非法掩埋被發現。記者蘇健忠／攝影
環境管理署北區環境管理中心科長郭承祥下午在「環檢警再次攜手出擊，破獲廠房筏基非法掩埋千噸廢棄物」記者會上簡報，說明廢棄物非法掩埋於廠房筏式基礎下開挖過程。記者蘇健忠／攝影
環境管理署北區環境管理中心科長郭承祥下午在「環檢警再次攜手出擊，破獲廠房筏基非法掩埋千噸廢棄物」記者會上簡報，說明廢棄物非法掩埋於廠房筏式基礎下開挖過程。記者蘇健忠／攝影

環境部 法務部 桃園地檢署 廢棄物

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