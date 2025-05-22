影／非法掩埋千噸廢棄物！環檢警三方聯手 破獲六〇化工集團廠房

環境部、法務部及警政署昨天舉行「環檢警再次攜手出擊，破獲廠房筏基非法掩埋千噸廢棄物」記者會，查獲六〇化工貿易集團藉由廠房重建機會，將旗下公司產生之廢棄物非法掩埋於廠房筏式基礎下，粗估非法掩埋數量達1,700多公噸。全案已由桃園地檢署依涉犯廢棄物清理法第46條及第48規定偵結起訴共10人及3家公司法人。

環境部長彭啟明、法務部主秘余麗貞、台灣高等檢察署檢察長張斗輝、台灣桃園地方檢察署檢察長戴文亮、環境部常務次長沈志修、桃園市政府環境保護局副局長葉孟芬、環境管理署副署長林左祥、警政署保安警察第七總隊總隊長李安淳、台灣桃園地方檢察署主任檢察官陳宜君、台灣桃園地方檢察署檢察官賴瀅羽、環境管理署組長許正雄、環境管理署主任魏文宜出席記者會。

113年初透過桃園地區環檢警合作平台，由桃園地檢署、環境部環境管理署、內政部警政署保七總隊第三大隊、桃園市政府環保局組成專案小組，共同調查六〇化工貿易集團位於桃園市平鎮廠區之廢棄物流向。經長期調查114年3月查獲該集團為節省廢棄物清理費用，竟藉由廠房重建機會，將旗下公司產生之廢棄物非法掩埋於廠房筏式基礎下，粗估非法掩埋數量達1,700多公噸，逃避支出清理費用超過2千萬元。