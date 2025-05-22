獨／台鐵汐科站電線冒火「列車還在行進中」台鐵急處理

台鐵一列車行經汐科站時，上方電線竟冒火，驚險一幕全被民眾目睹。台鐵說明，台鐵汐科站南邊中正線上方門型架有鳥巢，因不明原因燒起來，目前暫時停用中正線，以東、西正線運行，暫不影響列車運行。

有民眾指出，有列車行經台鐵汐科站時，上方電線竟冒火，隨後還有消防車來檢查，由於電線起火時列車還在行駛，民眾憂心恐有事故發生。

台鐵表示，台鐵汐科站分為東、西、中正線，經了解，汐科站南邊下午4時44分中正線上方門架上有鳥巢，該鳥巢因不明原因燒起來，接獲通報後已請電力段人員處理。目前中正線停用，以東、西正線營運，暫不影響列車運行，待鳥巢燒完後，中正線就能恢復使用。