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家長注意！日本「百日咳」爆發 這年齡層以下是高危險族群

聯合新聞網／ 綜合報導
雖然目前日本的新冠疫情相對平穩，但百日咳卻很流行。咳嗽示意圖／ingimage
雖然目前日本的新冠疫情相對平穩，但百日咳卻很流行。咳嗽示意圖／ingimage

台灣新冠疫情近期再度爆發，前台大感染科醫師林氏璧提醒，雖然日本看似穩定，但當地卻在流行「百日咳」，如果要飛日本，一定要多多注意。

林氏璧在《日本自助旅遊中毒者》發文分享，雖然目前日本的新冠疫情相對平穩，但百日咳卻很流行。他強調，「接種疫苗是預防百日咳最有效的方式」，並介紹了台灣的百日咳疫苗接種時程：嬰兒出生滿2、4、6、18個月時，分別接種一劑五合一疫苗，另外5歲至入學前需要再接種一劑Tdap疫苗，「孕婦、嬰兒照顧者，也建議自費追加一劑Tdap疫苗」。

他也提醒家長們，在安排出國旅行時，一定要確保孩子已經完成疫苗接種，尤其是前往疫情流行的區域，另因百日咳是通過飛沫傳染，所以戴口罩和勤洗手也非常重要。

他還貼出衛福部的宣導圖，強調百日咳與感冒咳不一樣，「6個月以下的嬰兒是百日咳重症高危險群」。對大人來說，百日咳的症狀大多為鼻炎、打噴嚏、輕微發燒、陣發性咳嗽，通常持續數周至數月就會好轉。但對嬰兒來說，可能會出現嚴重併發症，「呼吸暫停、肺炎、常需住院甚至死亡」，必須非常謹慎。

另針對新冠病毒，林氏璧表示，目前並未發現太大異常，「我不認為這次流行的新冠變異株有太大改變，從目前的資料和醫師經驗來看，它與Omicron變異株並無太大差異」。

疫苗 林氏璧 日本 嬰兒 Omicron變異株

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