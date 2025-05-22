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篩檢口腔健康精障者拒不開口 醫護一招搞定乖乖張嘴

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
衛福部彰化醫院彰化醫院牙科主任金椿期為身障者治療牙齒。記者簡慧珍／攝影
衛福部彰化醫院彰化醫院牙科主任金椿期為身障者治療牙齒。記者簡慧珍／攝影

衛福部彰化醫院2020年成立無障礙牙科特診，為身障者診治口腔疾病，今到芳苑鄉喜願家園為150名精神障礙住民免費篩檢，住民有的大叫、有的緊閉嘴巴、有的躁動，都在醫護團隊和喜願人員安撫下完成檢查。

一般人不怕檢查牙齒，治療時怕痛不免緊張，精障院民大部分能安靜張嘴被檢查牙齒，部分恐懼抗拒，醫護一面執行醫事工作，一面溫柔哄著「「乖乖的不會痛，檢查完就帶你出去玩。」消除院民抗拒的不安，願意安靜張嘴。

喜願家園副院長李姿毅說，3年前無障礙牙科特診到喜願，起初檢查住民牙結石普遍嚴重，牙齒發黃、牙痛發炎等症狀不一而足，機構詳細記錄每位住民口腔狀況並轉知家屬，若需進一步治療，徵得家屬同意後集中載送到彰化醫院，經過3年住民口腔健康明顯改善，身體健康也相對變好。」

彰化醫院牙科主任金椿期指出，許多精障患者對口腔衛生認知不足，加上行為特性，牙科治療接受度往往不高，一般診所因設備與人力限制也難以提供合適照護，彰化醫院成立「無障礙牙科特診」，到喜願等精障收容機構或老人收容機構為住民篩檢口腔牙齒，以達成早期預防、及早就醫。

牙醫師陳信利表示，精神障礙者口腔疾病發生率普遍高於一般人，就醫的意願與能力相對低落，醫療團隊透過主動出訪與定期篩檢，希望用服務與陪伴的心幫助這些住民提早治療，減少感染與住院風險。

牙齒 彰化 團隊

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