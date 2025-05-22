快訊

Andy老師向法院申請查帳成功 家寧預告今晚6時「公開真相」

日職／新庄剛志夢幻劇本難產 古林睿煬首球挨轟、1局投23球

違反詐防條例！Meta遭重罰100萬元 數發部曝原因

野柳夜訪女王頭 光影變裝盛會6月28日開跑

中央社／ 台北22日電
今年野柳石光夜訪女王活動將從6月28日到7月13日開跑。圖為往年活動照（記者游明煌／攝影）
今年野柳石光夜訪女王活動將從6月28日到7月13日開跑。圖為往年活動照（記者游明煌／攝影）

今年野柳石光夜訪女王活動將從6月28日到7月13日開跑，觀光署表示，今年活動以「女王變裝盛會」為主軸，結合地景、藝術、創意與科技，勾勒野柳得天獨厚的自然奇景。

交通部觀光署今天舉辦記者會，宣布夏季限定的「2025野柳石光夜訪女王」活動，將於6月28日至7月13日晚間6時30分至9時在野柳地質公園浪漫登場，即日起開放網路預購早鳥票，歡迎旅客親臨野柳體驗專屬的夜間光影饗宴。

觀光署長周永暉表示，野柳地質公園是北台灣重要國際景點，為旅客必訪熱點，「野柳石光夜訪女王」品牌自2018年起推動，現為國際級活動，限時限量開放遊客夜間參觀野柳地質公園，以女王頭地景魅力結合光影效果，營造野柳夏日夜間獨特環境氛圍。

周永暉指出，為吸引國際旅客，今年首度規劃7月9日為國際日，當日入場的國際旅客，憑護照可兌換限量紀念品1份，期待以光影盛會拉近世界距離，帶動皇冠海岸觀光圈內食宿遊購行產業，增加觀光產值。

觀光署指出，今年活動以「女王變裝盛會」為主軸，結合地景、藝術、創意與科技，從極光般閃耀的夢境氛圍、女王音樂饗宴、野柳海洋奇境場景、雷射迷霧交織的奇幻空間，到藝術家及在地學生創作的女王變裝嬌點盛會，將野柳夜晚轉化為流光幻彩的夢境舞台。

2025野柳石光夜訪女王活動分場次（晚間6時30分及7時30分，中間無清場）限量購票，包含平日票225元、假日票250元、敬老票（65歲以上）150元等票種，12歲（含）以下孩童、身心障礙者本人及必要陪同者1名，憑有效證明文件免費入場，敬老票於活動期間現場購買。

野柳 觀光署 女王頭 光影

延伸閱讀

首季旅館住房率年增4.95% 國際旅客市場逐步回溫中

第1季旅館業營運數據公布 較去年增86.2萬人次 平均房價微增27元

端午連假僅3縣市訂房率破6成 觀光署不再公布全台數據

觀光署首訪羅馬推廣旅遊迴響大 擬設據點行銷台灣

相關新聞

獨／台鐵汐科站電線冒火「列車還在行進中」台鐵急處理

台鐵一列車行經汐科站時，上方電線竟冒火，驚險一幕全被民眾目睹。台鐵說明，台鐵汐科站南邊中正線上方門型架有鳥巢，因不明原因...

家長注意！日本「百日咳」爆發 這年齡層以下是高危險族群

台灣新冠疫情近期再度爆發，前台大感染科醫師林氏璧提醒，雖然日本看似穩定，但當地卻在流行「百日咳」，如果要飛日本，一定要多多注意。

突站起頭暈要注意！醫師曝恐是「這症狀」：肥胖族群要當心

突然從椅子上站起來感到頭昏眼花，多數人會想到「低血壓」；但醫師提醒也可能是「姿勢性高血壓」，肥胖為其風險因子，且若出現姿...

新冠無聲回歸…免疫力準備好了嗎？營養師曝5大飲食關鍵

新冠疫情又升溫，沒症狀不代表沒事！營養師高敏敏在Instagram發文提醒，這次病毒來的靜悄悄 沒發燒不等於沒中鏢，日常就應該為身體打造強健免疫力，一起看看怎麼吃吧！

打敗花椰菜、蘆筍！日本研究認證第一名抗癌聖品 吃冷的更健康

地瓜是許多民眾早餐的常見選擇，營養價值高且具防癌潛力。營養醫學專家劉博仁醫師近日在《健康好生活》節目中指出，地瓜含有豐富的維生素A、胡蘿蔔素、植化素，以及固醇類荷爾蒙物質DHEA成分，微量的DHEA在實驗中，對乳腺癌與大腸直腸癌細胞具有抑制作用。此外，地瓜中的神經節苷脂也可促進癌細胞凋亡，有助防癌。

氣象署發高溫資訊！9縣市變紅番薯 1地見極端38度

中央氣象署今下午5時23分，針對明（23日）一整天發布紅色高溫資訊，也就是氣溫達攝氏38度以上，且影響時間持續3日以上。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。