野柳夜訪女王頭 光影變裝盛會6月28日開跑

今年野柳石光夜訪女王活動將從6月28日到7月13日開跑，觀光署表示，今年活動以「女王變裝盛會」為主軸，結合地景、藝術、創意與科技，勾勒野柳得天獨厚的自然奇景。

交通部觀光署今天舉辦記者會，宣布夏季限定的「2025野柳石光夜訪女王」活動，將於6月28日至7月13日晚間6時30分至9時在野柳地質公園浪漫登場，即日起開放網路預購早鳥票，歡迎旅客親臨野柳體驗專屬的夜間光影饗宴。

觀光署長周永暉表示，野柳地質公園是北台灣重要國際景點，為旅客必訪熱點，「野柳石光夜訪女王」品牌自2018年起推動，現為國際級活動，限時限量開放遊客夜間參觀野柳地質公園，以女王頭地景魅力結合光影效果，營造野柳夏日夜間獨特環境氛圍。

周永暉指出，為吸引國際旅客，今年首度規劃7月9日為國際日，當日入場的國際旅客，憑護照可兌換限量紀念品1份，期待以光影盛會拉近世界距離，帶動皇冠海岸觀光圈內食宿遊購行產業，增加觀光產值。

觀光署指出，今年活動以「女王變裝盛會」為主軸，結合地景、藝術、創意與科技，從極光般閃耀的夢境氛圍、女王音樂饗宴、野柳海洋奇境場景、雷射迷霧交織的奇幻空間，到藝術家及在地學生創作的女王變裝嬌點盛會，將野柳夜晚轉化為流光幻彩的夢境舞台。

2025野柳石光夜訪女王活動分場次（晚間6時30分及7時30分，中間無清場）限量購票，包含平日票225元、假日票250元、敬老票（65歲以上）150元等票種，12歲（含）以下孩童、身心障礙者本人及必要陪同者1名，憑有效證明文件免費入場，敬老票於活動期間現場購買。