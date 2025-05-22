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新冠無聲回歸…免疫力準備好了嗎？營養師曝5大飲食關鍵

聯合新聞網／ 綜合報導
營養師高敏敏建議想要預防新冠肺炎，應從飲食做起。 示意圖／ingimage
營養師高敏敏建議想要預防新冠肺炎，應從飲食做起。 示意圖／ingimage

新冠疫情又升溫，沒症狀不代表沒事！營養師高敏敏在Instagram發文提醒，這次病毒來的靜悄悄，沒發燒不等於沒中鏢，日常就應該為身體打造強健免疫力，一起看看怎麼吃吧！

一、攝取足夠優質蛋白質

每天應攝取的蛋白質約六到八份，一份大約是三根手指大小厚度，植物性的豆製品、動物性的鮭魚、雞蛋、雞胸肉等等都是好選項。另外，蛋白質也是製造免疫細胞的來源，不過高敏敏也特別提醒記得要選「低脂」才不會堆積脂肪！

二、蔬菜要吃足量

高敏敏建議，蔬菜一天要攝取三到五份外加 兩到四份水果，蔬菜一份約半碗 、水果一份約1個拳頭。

蔬菜可選擇綠花椰、紅蘿蔔、菠菜、芹菜、各類蕈菇，水果可選芭樂、柑橘、奇異果、小番茄都很不錯。尤其是各色蔬果的抗氧化植化素最為重要，是「提升免疫細胞的關鍵」！

其中維生素C、A也是鞏固免疫力的營養素，高敏敏表示如果是牙口不好的長輩也可以用未濾渣的蔬果汁代替。

三、菇類要多吃

木耳、香菇、金針菇、鴻禧菇，各種菇都可以多吃，高敏敏指出菇類富含多醣體、礦物質、維生素D、必需胺基酸，他們可以有效活化免疫細胞，減少發炎反應。

四、少量多次的喝水

每日的飲水量可用自己的體重公斤數字乘30就是建議毫升數，可以少量多次的補充水分，活動量比較大的人更要記得適度增加水分。

五、均衡飲食不挑食

高敏敏強調不偏食、不節食、不快速減重，以上行為容易導致營養不均，身體沒有足夠的營養就會導致防護力下降。

營養師 新冠肺炎 健康飲食

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