台鐵脫序旅客「單警難處理」 產工籲：勿再上演執勤遭刺死悲劇

台鐵一名車長勸阻手機音量過大卻不聽勸的旅客，通報鐵路警察協助，旅客拒絕下車，路警竟也建議讓其續搭，導致車長遭旅客攻擊打巴掌，外界批評路警竟無視車長及車上乘客安全，未強制要求旅客下車，台鐵產業工會今發聲明表示，2019年嘉義車站鐵警遭刺死事件歷歷在目，要求鐵警局補足基層人力並履行維護鐵路交通治安管理秩序的責任。

台鐵車長勸阻手機音量過大卻不聽勸的旅客，原通報鐵警協助未果，未料車長遭該旅客記恨，不僅尾隨騷擾攻擊，車門前擠壓，拿手機攻擊，最後還甩車長巴掌。

產工理事長曹嘉君指出，依據本會掌握資訊，車長因研判該旅客已影響行車安全，因此解除運送契約後尋求鐵路警察協助，然而鐵路警察上車後，表示僅有一人無法協助請旅客下車，建議車長讓該旅客繼續搭乘，才造成後續攻擊事件發生。

曹嘉君說，針對本起事件，產工除強烈譴責影響行車安全的旅客，更要譴責鐵路警察局、交通部以及台鐵公司，鐵警本就具有維護鐵路交通治安管理秩序責任，但本案在單警值勤下無法協助解除契約，顯然成為值勤一大阻礙與風險。

產工表示，2019年嘉義車站年僅24歲的鐵警李承翰，因執勤協助處理旅客糾紛遭刺死事件歷歷在目，單警執勤問題讓鐵警身陷執勤風險；產工強調，花東並非首次發生台鐵解除契約而鐵警不執行的狀況，要求鐵警局盡快補足人力，「勿讓單警執勤殉職事件再次上演」務，成為基層執法的絆腳石。

曹嘉君表示，過去不斷點出運務人員（站務、列車長）長期遭到旅客不法侵害暴力事件、言語辱罵，但交通部及台鐵公司完全拿不出進一步安全保障。

曹嘉君指出，當時提出車站、列車保全的建議仍無下文，甚至連車長配置密錄器訴求，台鐵也預計嚴格規範要求，讓車長不敢使用形同虛設。

針對此次事件，產工提出3大訴求，包含要求鐵警局主動與台鐵公司明確解除運送契約程序，履行維護鐵路交通治安管理秩序責任；鐵警局應盡快補足基層人力，勿讓單警執勤殉職事件再次上演，成為基層執法的絆腳石；交通部及台鐵公司應增聘保全、研擬合理密錄器使用規範、以及其他安全方案保障基層人員的安全。