快訊

Andy老師向法院申請查帳成功 家寧預告今晚6時「公開真相」

日職／新庄剛志夢幻劇本難產 古林睿煬首球挨轟、1局投23球

違反詐防條例！Meta遭重罰100萬元 數發部曝原因

聽新聞
0:00 / 0:00

台鐵脫序旅客「單警難處理」 產工籲：勿再上演執勤遭刺死悲劇

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台鐵再傳暴力事件，一名男子不滿被勸阻，強制要求下車未果後，旅客持續攻擊車長，甚至甩車長巴掌。圖／截自影片
台鐵再傳暴力事件，一名男子不滿被勸阻，強制要求下車未果後，旅客持續攻擊車長，甚至甩車長巴掌。圖／截自影片

台鐵一名車長勸阻手機音量過大卻不聽勸的旅客，通報鐵路警察協助，旅客拒絕下車，路警竟也建議讓其續搭，導致車長遭旅客攻擊打巴掌，外界批評路警竟無視車長及車上乘客安全，未強制要求旅客下車，台鐵產業工會今發聲明表示，2019年嘉義車站鐵警遭刺死事件歷歷在目，要求鐵警局補足基層人力並履行維護鐵路交通治安管理秩序的責任。

台鐵車長勸阻手機音量過大卻不聽勸的旅客，原通報鐵警協助未果，未料車長遭該旅客記恨，不僅尾隨騷擾攻擊，車門前擠壓，拿手機攻擊，最後還甩車長巴掌。

產工理事長曹嘉君指出，依據本會掌握資訊，車長因研判該旅客已影響行車安全，因此解除運送契約後尋求鐵路警察協助，然而鐵路警察上車後，表示僅有一人無法協助請旅客下車，建議車長讓該旅客繼續搭乘，才造成後續攻擊事件發生。

曹嘉君說，針對本起事件，產工除強烈譴責影響行車安全的旅客，更要譴責鐵路警察局、交通部以及台鐵公司，鐵警本就具有維護鐵路交通治安管理秩序責任，但本案在單警值勤下無法協助解除契約，顯然成為值勤一大阻礙與風險。

產工表示，2019年嘉義車站年僅24歲的鐵警李承翰，因執勤協助處理旅客糾紛遭刺死事件歷歷在目，單警執勤問題讓鐵警身陷執勤風險；產工強調，花東並非首次發生台鐵解除契約而鐵警不執行的狀況，要求鐵警局盡快補足人力，「勿讓單警執勤殉職事件再次上演」務，成為基層執法的絆腳石。

曹嘉君表示，過去不斷點出運務人員（站務、列車長）長期遭到旅客不法侵害暴力事件、言語辱罵，但交通部及台鐵公司完全拿不出進一步安全保障。

曹嘉君指出，當時提出車站、列車保全的建議仍無下文，甚至連車長配置密錄器訴求，台鐵也預計嚴格規範要求，讓車長不敢使用形同虛設。

針對此次事件，產工提出3大訴求，包含要求鐵警局主動與台鐵公司明確解除運送契約程序，履行維護鐵路交通治安管理秩序責任；鐵警局應盡快補足基層人力，勿讓單警執勤殉職事件再次上演，成為基層執法的絆腳石；交通部及台鐵公司應增聘保全、研擬合理密錄器使用規範、以及其他安全方案保障基層人員的安全。

警察 殉職 巴掌 台鐵 人力

延伸閱讀

「火車上沒辦法充電」男子爆走怒摑列車長 傷害罪函辦

鉛球冠軍刺死18歲儀隊高校女畏罪自傷 住院6天病況穩定今移送複訊

鉛球冠軍3刀刺死儀隊女今解剖 心臟、主動脈都破裂致死

日本84歲老婦遭當街刺死 15歲少年犯案供稱「就想殺人 誰都可以」

相關新聞

獨／台鐵汐科站電線冒火「列車還在行進中」台鐵急處理

台鐵一列車行經汐科站時，上方電線竟冒火，驚險一幕全被民眾目睹。台鐵說明，台鐵汐科站南邊中正線上方門型架有鳥巢，因不明原因...

家長注意！日本「百日咳」爆發 這年齡層以下是高危險族群

台灣新冠疫情近期再度爆發，前台大感染科醫師林氏璧提醒，雖然日本看似穩定，但當地卻在流行「百日咳」，如果要飛日本，一定要多多注意。

突站起頭暈要注意！醫師曝恐是「這症狀」：肥胖族群要當心

突然從椅子上站起來感到頭昏眼花，多數人會想到「低血壓」；但醫師提醒也可能是「姿勢性高血壓」，肥胖為其風險因子，且若出現姿...

新冠無聲回歸…免疫力準備好了嗎？營養師曝5大飲食關鍵

新冠疫情又升溫，沒症狀不代表沒事！營養師高敏敏在Instagram發文提醒，這次病毒來的靜悄悄 沒發燒不等於沒中鏢，日常就應該為身體打造強健免疫力，一起看看怎麼吃吧！

打敗花椰菜、蘆筍！日本研究認證第一名抗癌聖品 吃冷的更健康

地瓜是許多民眾早餐的常見選擇，營養價值高且具防癌潛力。營養醫學專家劉博仁醫師近日在《健康好生活》節目中指出，地瓜含有豐富的維生素A、胡蘿蔔素、植化素，以及固醇類荷爾蒙物質DHEA成分，微量的DHEA在實驗中，對乳腺癌與大腸直腸癌細胞具有抑制作用。此外，地瓜中的神經節苷脂也可促進癌細胞凋亡，有助防癌。

氣象署發高溫資訊！9縣市變紅番薯 1地極端高溫38度

中央氣象署今下午5時23分，針對明（23日）一整天發布紅色高溫資訊，也就是氣溫達攝氏38度以上，且影響時間持續3日以上。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。