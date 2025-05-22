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突站起頭暈要注意！醫師曝恐是「這症狀」：肥胖族群要當心

中央社／ 台北22日電
站起時頭暈，可能是「姿勢性高血壓」，中高齡、肥胖族群要特別當心。圖／123RF
站起時頭暈，可能是「姿勢性高血壓」，中高齡、肥胖族群要特別當心。圖／123RF

突然從椅子上站起來感到頭昏眼花，多數人會想到「低血壓」；但醫師提醒也可能是「姿勢性高血壓」，肥胖為其風險因子，且若出現姿勢性高血壓，死亡風險比沒有的人高出87%。

突然站起時感到頭暈，不少人會以為是「姿勢性低血壓」。但開業診所家醫科醫師許芷瑜透過新聞稿說明，目前普遍認為從坐姿站起時，收縮壓上升≥20mmHg，為姿勢性高血壓標準之一。

許芷瑜說明，根據最新發表於「英國醫學期刊」（The BMJ）文章，經研究3萬1124名平均年齡67.6歲者，包含已確診高血壓患者，與尚未確診但血壓偏高的成人資料，結果發現，約17%受試者出現「姿勢性高血壓」，比姿勢性低血壓9%還常見，且其中38.5%姿勢性高血壓患者屬於肥胖族群。

許芷瑜並指出，在高血壓的年長患者中，有姿勢性高血壓亦是影響死亡率的重要預測因子。1項追蹤4年半的研究顯示，若出現姿勢性高血壓，其死亡風險比沒有此現象的人高出87%。

許芷瑜提醒，若高血壓患者同時還有肥胖、血糖控制不佳等問題，可能進一步提高中風、腎臟病、甚至是認知障礙等共病的風險。好消息是，研究也發現，只要積極控制血壓可降低7%姿勢性高血壓的發生機率。

控制血壓，除了必要的藥物治療外，許芷瑜提醒，還有5個簡單小撇步：

第1、控制體重：只要減少5%至10%體重，就可有效改善血壓與血糖。

第2、飲食調整：避開含糖飲料、減少精緻澱粉與油炸食物，穩定血壓也能控糖。

第3、規律運動：每週至少150分鐘中等強度活動，如快走、騎腳踏車，有助心血管健康。

第4、避免久坐：久坐影響血液循環，建議每小時起身活動至少5到10分鐘。

第5、自我監測血壓：建議平時在家規律地以「722原則」，也就是連續7天，在每天早上起床後和晚上睡覺前，各量一次血壓，每次都量2遍，取平均值後並記錄，若出現異常波動，應盡速就醫評估。

高血壓 體重 肥胖 患者 久坐

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