中華郵政端午假期 快捷郵件照常投遞

中華郵政今天說，端午連假期間，僅台北故宮郵局營業，其他郵局一律停止營業；郵件、包裹等也都暫停收件，僅快捷郵件正常收件跟投遞。

5月30日至6月1日是端午節連續假期，中華郵政今天發布新聞稿表示，各地郵局營業窗口僅台北故宮郵局營業，提供外幣兌換、各類集郵票品與代售商品販售服務，其餘郵局一律停止營業。

中華郵政說，連續假期期間停止收攬信筒（箱）郵件及投遞包裹、限時、普通郵件，但因應顧客交寄快捷郵件需求，仍照常投遞快捷郵件，並開放全台郵局郵務科（快捷股、郵務股或投遞股）及駐有守衛或保全郵局（郵務股），收寄國內、國際快捷郵件。

另外，因美國、加拿大、歐盟27國、英國、瑞士、挪威、香港、日本、澳大利亞、紐西蘭、韓國、印尼、馬來西亞、巴西、約旦、南非、印度及白俄羅斯郵政強制要求傳遞電子通關資訊（ITMATT），寄往上述國家、地區國際快捷商品類郵件請於營業日再至各局交寄。

中華郵政說，郵局設於全國各地的i郵箱（寄件於連假後收攬）、自動櫃員機、開放式信箱間及自助郵局，仍提供全年無休用郵服務。