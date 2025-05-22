美網傳麥當勞特定餐點能「緩解偏頭痛」！專家說...真的有效但勿依賴
美國社群平台近期流傳一項「另類偏頭痛偏方」，許多網友紛紛實測並大讚有效，被暱稱為「McMigraine」的組合：一份大薯配上一杯大杯可口可樂。有網友在 TikTok 上分享自己頭痛兩天，嘗試這項速食組合後，頭痛竟然明顯緩解，引發網友熱議與跟風，而這股話題熱潮甚至讓該影片累積超過400萬觀看次數。
影片下方吸引不少共鳴留言，有人分享：「每次偏頭痛發作前我都會先喝一杯健怡可樂再吃點薯條，真的馬上見效！」也有網友加碼建議要喝「全糖可樂」搭配布洛芬效果更好；不過也有人認為咖啡會加劇偏頭痛，對於「可樂能止痛」的說法抱持懷疑態度。
據紐約郵報（New York Post）報導，美國專家從營養與藥理角度解釋，這個組合之所以「看似有效」，背後其實有生理機制支撐。大杯可樂約含80毫克咖啡因，能收縮擴張的腦部血管、減輕發炎反應；薯條中的鹽分則可能有助補充因脫水、飢餓或低血糖導致的電解質流失，進一步減緩偏頭痛症狀。不過醫生也提醒，這種舒緩方式僅適合偶發情況，絕非根本解法。
醫師提醒，大量攝取加工食品、高鹽高糖，長期恐對健康造成負擔，絕不能依賴此偏頭痛療法。每個人體質與病因不同，「別人的解方不一定適合你」。如若頭痛頻繁發作，還是應諮詢專業醫師，釐清根本原因，制定更有效與健康的治療方案。
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