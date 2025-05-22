歷史博物館攜手紅琉璃 今展出典藏畫品化做藝術器

國立歷史博物館（史博館）與紅琉璃為慶祝創館70周年，今起推出跨界合作《天地大美 七十從心》藝術器，以玻璃工藝重新詮釋館藏經典畫作，技術與美學融合展現歷史藝術走入當代生活的嶄新樣貌。

此次合作運用琉璃工藝界首見的「熱塑臨摹技術」，首度將史博館的典藏畫作轉化為琉璃藝術器物，包括馬白水《太魯閣之美》、常玉《荷》與《馬》三件經典之作。這些作品藉由琉璃的流動性與立體結構，展現藝術家筆下的自然意境與生命力。

其中，馬白水《太魯閣之美》以六款琉璃杯組成「春風、夏雨、秋紅、冬白、日光、月色」主題，杯身呈現水墨山水的層次之美，亦可組合為完整畫景；搭配「琉映太魯閣系列」瓶器，則以純手工吹塑技法打造山形瓶身，重現壯闊山巒。

而常玉的《荷》與《馬》則轉化為色彩奔放的琉璃杯與瓶器，藉由熱塑與傳統花紙工藝，細膩描繪原畫的自由筆觸與強烈視覺，讓藝術更貼近生活，兼具實用與收藏價值。

此次聯名也是玻璃工藝技術的一大突破，所有器物皆由工藝師手工製作，以千度高溫沾色、捲動、塑形等多道工序，展現極致的工藝表現力，讓人驚嘆藝術與材質創新的結合。