快訊

川普私下認了！普亭自認占上風 1原因「不準備停戰」

好消息！三峽車禍14歲ICU女學生狀況穩定 今下午轉普通病房

用「這3個詞」給京華城20%容獎 林洲民作證怒轟：荒謬、杜撰

歷史博物館攜手紅琉璃 今展出典藏畫品化做藝術器

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
常玉《荷》與《馬》應用純手工吹塑技法的工藝創新，以層層熱工疊加技術，展現琉璃色彩流動與層疊。記者李定宇／攝影
常玉《荷》與《馬》應用純手工吹塑技法的工藝創新，以層層熱工疊加技術，展現琉璃色彩流動與層疊。記者李定宇／攝影

國立歷史博物館史博館）與紅琉璃為慶祝創館70周年，今起推出跨界合作《天地大美 七十從心》藝術器，以玻璃工藝重新詮釋館藏經典畫作，技術與美學融合展現歷史藝術走入當代生活的嶄新樣貌。

此次合作運用琉璃工藝界首見的「熱塑臨摹技術」，首度將史博館的典藏畫作轉化為琉璃藝術器物，包括馬白水《太魯閣之美》、常玉《荷》與《馬》三件經典之作。這些作品藉由琉璃的流動性與立體結構，展現藝術家筆下的自然意境與生命力。

其中，馬白水《太魯閣之美》以六款琉璃杯組成「春風、夏雨、秋紅、冬白、日光、月色」主題，杯身呈現水墨山水的層次之美，亦可組合為完整畫景；搭配「琉映太魯閣系列」瓶器，則以純手工吹塑技法打造山形瓶身，重現壯闊山巒。

而常玉的《荷》與《馬》則轉化為色彩奔放的琉璃杯與瓶器，藉由熱塑與傳統花紙工藝，細膩描繪原畫的自由筆觸與強烈視覺，讓藝術更貼近生活，兼具實用與收藏價值。

此次聯名也是玻璃工藝技術的一大突破，所有器物皆由工藝師手工製作，以千度高溫沾色、捲動、塑形等多道工序，展現極致的工藝表現力，讓人驚嘆藝術與材質創新的結合。

史博館指出，此合作不僅是對文化經典的致敬，也展現將歷史與當代創意連結的企圖心。紅琉璃亦表示，希望透過材質轉譯與藝術延伸，讓傳統玻璃工藝重新被看見與欣賞。

國立歷史博物館（史博館）與紅琉璃為慶祝創館70周年，今起推出跨界合作《天地大美 七十從心》藝術器。記者李定宇／攝影
國立歷史博物館（史博館）與紅琉璃為慶祝創館70周年，今起推出跨界合作《天地大美 七十從心》藝術器。記者李定宇／攝影
琉璃杯馬白水《太魯閣之美》以馬白水水墨筆觸為靈感，採用琉璃堆疊技法呈現山水畫的流動意境。記者李定宇／攝影
琉璃杯馬白水《太魯閣之美》以馬白水水墨筆觸為靈感，採用琉璃堆疊技法呈現山水畫的流動意境。記者李定宇／攝影
琉映太魯閣系列 -馬白水《太魯閣之美》作品，由工藝師採純手工吹塑技法創作，整體輪廓似山峰。記者李定宇／攝影
琉映太魯閣系列 -馬白水《太魯閣之美》作品，由工藝師採純手工吹塑技法創作，整體輪廓似山峰。記者李定宇／攝影

藝術家 史博館 博物館

延伸閱讀

「這畫竟然會回你話！」《AI繪動的畫特展》6/20高雄開展，限時早鳥搶起來！

「山花終將離去」 黃曉明、易烊千璽等發文悼念朱媛媛

2025綠島人權藝術季雙年展 以藝術行動回應白色恐怖與島嶼創傷

「永恆花園:陳智權鈦金藝術展」移師美國德州休士頓自然科學博物館　迎接數百萬觀展人次 見證鈦金藝術里程碑

相關新聞

打敗花椰菜、蘆筍！日本研究認證第一名抗癌聖品 吃冷的更健康

地瓜是許多民眾早餐的常見選擇，營養價值高且具防癌潛力。營養醫學專家劉博仁醫師近日在《健康好生活》節目中指出，地瓜含有豐富的維生素A、胡蘿蔔素、植化素，以及固醇類荷爾蒙物質DHEA成分，微量的DHEA在實驗中，對乳腺癌與大腸直腸癌細胞具有抑制作用。此外，地瓜中的神經節苷脂也可促進癌細胞凋亡，有助防癌。

三峽慘痛車禍 路權團體提3大訴求批交通部傲慢 周日千人大遊行

三峽老翁開車衝撞釀3死12傷，下一代人本交通促進會與行人零死亡推動聯盟，今天共同在立法院召開記者會，痛批交通部傲慢怠惰，...

三峽車禍牽扯路怒族…一握方向盤就罵不停？心理師揭「開車時才見本性」

你是否也有這樣的經驗？某位平常沉穩的同事，一上駕駛座卻橫衝直撞；又或是某位強勢的主管，開起車來反倒綽綽有餘、四平八穩。為何一握方向盤，人就判若兩人？原來，開車，是最容易讓人「暴露本性」的行為場域。

高雄內門38.6度高溫 台灣「烤番薯」紫爆範圍擴大

酷熱範圍再擴大，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，高雄內門飆到38.6度，是全台最熱，其次是屏東三地門37.5度；...

真有直腸子？大腸鏡遇到「整朵菇」 醫曝震撼畫面：真的「明天見」

香菇種類眾多，各個營養價值豐富是許多人喜歡的食物之一。此外，菇類也因為不好消化常被調侃「明天見」食物。胰臟醫師林相宏在臉書分享一張近日用大腸鏡拍到的照片。

新冠又來了！醫示警3症狀「跟感冒不同」 6招築牆防病毒入侵

新冠疫情再度升溫，耳鼻喉科醫師張益豪在臉書發文指出上周新冠疫情已經明顯嚴峻，這周更是不遑多讓，提醒大家務必注意三個症狀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。