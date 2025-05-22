打敗花椰菜、蘆筍！日本研究認證第一名抗癌聖品 吃冷的更健康

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聯合新聞網／ 綜合報導
蔬菜中含有豐富的膳食纖維、維生素、礦物質和多種人體無法自行合成的植化素，這些營養成分都有助維持身體健康，甚至有抗癌作用。示意圖／ingimage
蔬菜中含有豐富的膳食纖維、維生素、礦物質和多種人體無法自行合成的植化素，這些營養成分都有助維持身體健康，甚至有抗癌作用。示意圖／ingimage

地瓜是許多民眾早餐的常見選擇，營養價值高且具防癌潛力。營養醫學專家劉博仁醫師近日在《健康好生活》節目中指出，地瓜含有豐富的維生素A、胡蘿蔔素、植化素，以及固醇類荷爾蒙物質DHEA成分，微量的DHEA在實驗中，對乳腺癌與大腸直腸癌細胞具有抑制作用。此外，地瓜中的神經節苷脂也可促進癌細胞凋亡，有助防癌。

劉博仁引用日本國立癌症預防研究所的統計指出，針對18種常見蔬菜及全穀雜糧的抑癌效果調查中，「熟地瓜」排名第一，生地瓜亦位列第二，依序為蘆筍、花椰菜、捲心菜、白花菜、芹菜、茄子皮、甜椒與紅蘿蔔。他建議每日可搭配一顆小地瓜與茶葉蛋，補充膳食纖維與蛋白質。

然而，攝取仍須適量。劉醫師提醒，曾有鼻咽癌患者誤信地瓜能排毒，每日大量食用三顆，結果導致三酸甘油酯飆高並罹患脂肪肝。他強調，地瓜屬澱粉類，若攝取過多，應減少其他主食攝取。

此外，營養師張語希也指出，冷地瓜含有較多抗性澱粉，熱量僅為熱地瓜一半，能增加飽足感、幫助控制體重。冷食地瓜或可成為健康飲食的另一選擇。

抗癌 地瓜

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