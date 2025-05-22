高雄內門38.6度高溫 台灣「烤番薯」紫爆範圍擴大
酷熱範圍再擴大，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，高雄內門飆到38.6度，是全台最熱，其次是屏東三地門37.5度；今天太平洋高氣壓強勢罩頂，氣溫又比昨天更熱，溫度分布圖的紫色酷熱範圍再擴大。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，明天高壓依舊壟罩，全台持續高溫酷熱。周六鋒面將抵達、通過，有機會位各地帶來一波降雨，鋒面結構有變數，雨勢大小與範圍仍需觀察。周日至下周一鋒面通過後轉吹短暫北風，極端高溫會明顯緩解，是近期難得比較舒適的日子，不過，南部白天仍熱，但不至於飆到34、35度。
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