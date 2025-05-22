高雄內門38.6度高溫 台灣「烤番薯」紫爆範圍擴大

你是否也有這樣的經驗？某位平常沉穩的同事，一上駕駛座卻橫衝直撞；又或是某位強勢的主管，開起車來反倒綽綽有餘、四平八穩。為何一握方向盤，人就判若兩人？原來，開車，是最容易讓人「暴露本性」的行為場域。

2025-05-22 08:55