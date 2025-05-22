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對流發展旺 花蓮縣大雨特報 易有短延時強降雨
對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天花蓮地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲。
今、明兩天各地及澎湖大多為多雲到晴，中南部近山區高溫炎熱，東部、東南部地區、恆春半島及金門、馬祖有零星短暫陣雨，午後大台北、南投、嘉義以南、東半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，山區並有局部大雨發生的機率；夜晚及清晨金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度。
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