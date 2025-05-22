曾文水庫蓄水量跌破6成 農民怨旱季節水導致春耕停擺

年初至今降雨少，曾文水庫及烏山頭水庫水位直直落，採分區輪灌節省水資源，嘉義有農民向報社投訴今年初節水停灌，春耕不能作，要等夏末秋初有水才能耕作，盼賞飯養家糊口。農田水利署指出，若有降雨就會停灌，今年水情良好，正常供灌無虞。

旱季水庫水位下降，曾文水庫從年初滿水位至今逐漸乾枯，原先蔣公銅像底部全都露。農水署雲嘉南管理處表示，統計截至5月11日，曾文水庫水位216.95公尺，蓄水量2億7384萬公噸，蓄水率55.68%；烏山頭水庫水位57.24公尺，蓄水量6844萬公噸，蓄水率88.45%。

農民投訴，嘉義縣布袋鎮、義竹鄉今年3月因下雨停止供水，政府沒了解農漁民實際需求，4月中旬雜作灌溉水也沒輪到，要等到6月才有灌溉水，農漁作業均2月初就開始，以前多是農曆年初灌溉水就下來， 6月才給灌溉水根本緩不濟急，盼爭取灌溉用水權利。

農民指出，今年2月曾文水庫還滿水位，電視媒體報導嘉南平原灌溉用水沒問題，好不容易等到3月初，還沒灌溉到就停灌，農漁民為了養家糊口圖溫飽，地下水不能抽會造成地層下陷，春耕不能作，要等夏末秋初有水才能耕作，呼籲顧及末端用水戶。

農水署雲嘉南管理處表示，一期稻作1月31日開始供灌，期間實施多次間斷，統計至5月10日一期稻作供灌水量約1億6429萬公噸，較管控量節省431萬噸。春季第一次甘蔗雜作供灌已結束，配合現地降雨停灌，實際供灌水量274萬噸，較總管控水量約節省4726萬噸。