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曾文水庫蓄水量跌破6成 農民怨旱季節水導致春耕停擺

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣大埔鄉曾文水庫旱季水位下降，蓄水量2億7384萬公噸，蓄水率55.68%。記者黃于凡／攝影
嘉義縣大埔鄉曾文水庫旱季水位下降，蓄水量2億7384萬公噸，蓄水率55.68%。記者黃于凡／攝影

年初至今降雨少，曾文水庫烏山頭水庫水位直直落，採分區輪灌節省水資源，嘉義有農民向報社投訴今年初節水停灌，春耕不能作，要等夏末秋初有水才能耕作，盼賞飯養家糊口。農田水利署指出，若有降雨就會停灌，今年水情良好，正常供灌無虞。

旱季水庫水位下降，曾文水庫從年初滿水位至今逐漸乾枯，原先蔣公銅像底部全都露。農水署雲嘉南管理處表示，統計截至5月11日，曾文水庫水位216.95公尺，蓄水量2億7384萬公噸，蓄水率55.68%；烏山頭水庫水位57.24公尺，蓄水量6844萬公噸，蓄水率88.45%。

農民投訴，嘉義縣布袋鎮、義竹鄉今年3月因下雨停止供水，政府沒了解農漁民實際需求，4月中旬雜作灌溉水也沒輪到，要等到6月才有灌溉水，農漁作業均2月初就開始，以前多是農曆年初灌溉水就下來， 6月才給灌溉水根本緩不濟急，盼爭取灌溉用水權利。

農民指出，今年2月曾文水庫還滿水位，電視媒體報導嘉南平原灌溉用水沒問題，好不容易等到3月初，還沒灌溉到就停灌，農漁民為了養家糊口圖溫飽，地下水不能抽會造成地層下陷，春耕不能作，要等夏末秋初有水才能耕作，呼籲顧及末端用水戶。

農水署雲嘉南管理處表示，一期稻作1月31日開始供灌，期間實施多次間斷，統計至5月10日一期稻作供灌水量約1億6429萬公噸，較管控量節省431萬噸。春季第一次甘蔗雜作供灌已結束，配合現地降雨停灌，實際供灌水量274萬噸，較總管控水量約節省4726萬噸。

農水署雲嘉南管理處指出，曾文-烏山頭水庫灌區第2期作水稻計畫灌溉面積4萬805公頃，灌溉水量4萬4216萬公噸，供灌日期為第一組新化6月11日，第二組佳里、麻豆6月11日，第三組麻豆、新營6月11日、朴子6月26日，第四組嘉義、朴子7月7日，第五組新化、麻豆、新營7月16日，第六組嘉義、朴子7月16日。

嘉義縣大埔鄉曾文水庫旱季水位下降，原蔣公銅像底部露出。記者黃于凡／攝影
嘉義縣大埔鄉曾文水庫旱季水位下降，原蔣公銅像底部露出。記者黃于凡／攝影
嘉義縣大埔鄉曾文水庫旱季水位下降，蓄水量2億7384萬公噸，蓄水率55.68%。記者黃于凡／攝影
嘉義縣大埔鄉曾文水庫旱季水位下降，蓄水量2億7384萬公噸，蓄水率55.68%。記者黃于凡／攝影

烏山頭水庫 曾文水庫 嘉義

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