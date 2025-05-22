2艘台東「凱旋9號」首航 正式投入綠島、蘭嶼營運

台東縣政府、交通部航港局及民間客輪業者共同合作客輪汰換政策，今天第2艘「凱旋9號」舉行首航，投入綠島與蘭嶼航線營運，預估綠島航程僅需40分鐘。

客輪業者指出，「凱旋9號」為單體船型，具良好抗風浪性能，造價逾2億元，是由新加坡GLOW MARINE船廠建造，將取代服務逾30年的「凱旋2號」，投入綠島與蘭嶼航線。

縣府為實現海運「偏鄉交通正義」，增進海運客運航行安全及服務水準，促進綠島及蘭嶼發展，與航港局合作提出計畫，補助營運中20年以上5艘客輪汰舊換新，提供遊客更舒適搭乘。

今天在富岡漁港舉行首航典禮，縣府、航港局官員及各界代表受邀出席，並聽取業者做簡報，隨後上船體驗；船長介紹各項船隻全新設施，無論是在視覺還是功能性，都是新感受。

縣府表示，目前4家航運業者船齡屆於20年之高齡船舶計有5艘船，繼3月「天王星21號」及今天「凱旋9號」正式服務外，未來，陸續還有3艘新船投入富岡往返綠島、蘭嶼航線旅運服務。

而「凱旋9號」除了人員載送外，也將和其他客輪，以及公所營運的太武輪客船擔負鄉親、遊客搭船品質升級、醫療救助、物資運補的角色，成為離島航運改善的重要里程碑。