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台南43歲熟女側門齒因根管治療穿孔 「即拔即植」保留美觀

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
奇美醫院牙醫部贋復補綴牙科主治醫師林敬容表示，即拔即植技術能夠在單一療程中完成拔牙與植體植入，同步裝戴臨時假牙，可縮短治療時間、減少手術次數，並有助於維持原有組織的完整性。記者萬于甄／攝影
奇美醫院牙醫部贋復補綴牙科主治醫師林敬容表示，即拔即植技術能夠在單一療程中完成拔牙與植體植入，同步裝戴臨時假牙，可縮短治療時間、減少手術次數，並有助於維持原有組織的完整性。記者萬于甄／攝影

台南一名43歲陳小姐因車禍導致上顎多顆門齒斷裂，經急診醫師做完初步緊急處理後，轉介至奇美醫院牙醫部，臨床檢查竟發現另有顆側門齒因根管治療穿孔需拔除，經團隊討論後建議陳小姐以「即拔即植」方式重建，治療後齒列協調、外觀自然，過程也不用擔心美觀問題。

奇美醫院牙醫部贋復補綴牙科主治醫師林敬容表示，即拔即植技術能夠在單一療程中完成拔牙與植體植入，同步裝戴臨時假牙，可縮短治療時間、減少手術次數，並有助於維持原有組織的完整性，特別適用於審美要求較高的前牙區。

她提到，在臨床牙科治療中，人工植牙已成為修復缺牙的重要方式，然而，傳統植牙流程常須分階段進行，包括拔牙、癒合期、植體植入與假牙安裝等，整體療程往往需時數月以上，過程不僅費時，也可能影響日常生活與外觀自信，讓病人為之卻步。

林敬容今分享案例，43歲陳小姐因車禍導致上顎多顆門齒斷裂，經急診初步處置後轉至牙科門診，在檢查時發現其有1顆側門齒因根管治療穿孔需拔除，但陳小姐一度擔憂美觀問題，與團隊討論及評估後，決定採取「即拔即植」方式重建。

陳小姐在治療當天拔除牙齒的同時，立即植入人工植體，並裝上臨時假牙，縮短療程時間及保留齒槽骨高度，療程期間其餘門齒也製作臨時假牙，在植牙傷口復原穩定後隨即換上正式假牙，並依結構狀況進行陶瓷貼片與全瓷牙冠修復其餘門牙，重建後齒列協調、外觀自然。

林敬容說明，即拔即植已被多項國際植牙研究所肯定，不過，該技術需嚴格選擇適應症，包含無明顯感染病灶、頰側骨板結構完整、牙齦厚度足夠、齒槽骨量可提供足夠植體初期穩定性、病人有良好口腔衛生習慣等。

林敬容強調，植體完成後仍需耐心照護，術後2周內建議採流質飲食，避免植體受力，之後4個月內也應以軟質食物為主，此外，口腔衛生更不可鬆懈，依照醫囑定期回診追蹤，才能讓植體穩定，未來使用長久無虞。

醫師 假牙

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