台大研究曝憂鬱症致病新基因 專家：可發展篩檢延緩發病

研究顯示，憂鬱症、躁鬱症與基因相關。但國內精神科醫師觀察，現有20多種精神疾病治療藥物，對3分之2臨床病人首次治療無顯著效果，原因是過去藥物開發多著重歐美人種。台大公衛學院流病及預醫所教授郭柏秀近期完成一項跨人種研究，分別蒐集500萬、290萬樣本，辨識出697個基因位點與憂鬱有關、298個與躁鬱症有關。學者建議，未來可發展藥物及篩檢，幫助疾病治療並延緩憂鬱症發生。

郭柏秀說，情緒障礙造成嚴重疾病負擔，導致過早死亡或健康傷害，民眾無法執行既有功能，連帶造成勞動力下降、家庭功能損失，而根據統計，憂鬱症與躁鬱症，占各項精神健康狀況一半，對社群、社會造成重大影響；情緒障礙不分年齡都會發生，在15至24歲中比率最高。已知危險因子包括體質、壓力、睡眠等。

研究顯示，全球憂鬱症盛行率約15%，疾病受社會、生活型態、環境因子影響，遺傳影響估計約30%至40%；躁鬱症盛行率2.4%，危險因子同樣包括社會、生活型態、環境因子等影響，遺傳影響估計為60%至80%。郭柏秀說，團隊最新研究分別辨識出697與憂鬱症有關，298個與躁鬱症有關遺傳位點，比既有研究多出4倍。

郭柏秀表示，進一步分析憂鬱症相關基因位點，發現部分位點現有藥物已可用於治療，但有部份位點治療機轉，可利用過去治療慢性恐慌、抗癲癇藥物或猝睡症藥物等加以抑制；與躁鬱症有關基因群，則被發現可同時在腸道內分泌細胞與胰臟細胞作用，這與過去研究發現，躁鬱症病人罹患腸胃疾病、糖尿病機會比一般人多出2倍的現象相符。

台大醫院心身醫學科主任陳錫中表示，憂鬱症患者第一次使用藥物，僅3分之1患者復原，3分之2患者必須換藥或合併使用不同藥物，表示現有藥物作用機轉無法解決憂鬱症致病原因，現行20多種藥物，致病機轉多針對相似基因變異，此研究讓臨床醫師看見未來希望。不過，憂鬱症發生除基因以外，也與飲食習慣、個性、教養、成長過程有關，面對壓力方式不同，也會影響憂鬱症是否發生。