快訊

日本白米、汽油漲翻天 東京免收4個月水費基本費盼人們「別省冷氣錢」

敵性證人爆殺傷力證詞？林洲民：柯文哲說「京華城一放手就差100億」

2以色列駐美職員遭槍擊身亡！美司法部長到場 槍手動機尚不明

聽新聞
0:00 / 0:00

台大研究曝憂鬱症致病新基因 專家：可發展篩檢延緩發病

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台大公衛學院流病及預醫所教授郭柏秀近期完成一項跨人種研究，分別蒐集500萬、290萬樣本，辨識出697個基因位點與憂鬱有關、298個與躁鬱症有關。記者林琮恩／攝影
台大公衛學院流病及預醫所教授郭柏秀近期完成一項跨人種研究，分別蒐集500萬、290萬樣本，辨識出697個基因位點與憂鬱有關、298個與躁鬱症有關。記者林琮恩／攝影

研究顯示，憂鬱症躁鬱症基因相關。但國內精神科醫師觀察，現有20多種精神疾病治療藥物，對3分之2臨床病人首次治療無顯著效果，原因是過去藥物開發多著重歐美人種。台大公衛學院流病及預醫所教授郭柏秀近期完成一項跨人種研究，分別蒐集500萬、290萬樣本，辨識出697個基因位點與憂鬱有關、298個與躁鬱症有關。學者建議，未來可發展藥物及篩檢，幫助疾病治療並延緩憂鬱症發生。

郭柏秀說，情緒障礙造成嚴重疾病負擔，導致過早死亡或健康傷害，民眾無法執行既有功能，連帶造成勞動力下降、家庭功能損失，而根據統計，憂鬱症與躁鬱症，占各項精神健康狀況一半，對社群、社會造成重大影響；情緒障礙不分年齡都會發生，在15至24歲中比率最高。已知危險因子包括體質、壓力、睡眠等。

研究顯示，全球憂鬱症盛行率約15%，疾病受社會、生活型態、環境因子影響，遺傳影響估計約30%至40%；躁鬱症盛行率2.4%，危險因子同樣包括社會、生活型態、環境因子等影響，遺傳影響估計為60%至80%。郭柏秀說，團隊最新研究分別辨識出697與憂鬱症有關，298個與躁鬱症有關遺傳位點，比既有研究多出4倍。

郭柏秀表示，進一步分析憂鬱症相關基因位點，發現部分位點現有藥物已可用於治療，但有部份位點治療機轉，可利用過去治療慢性恐慌、抗癲癇藥物或猝睡症藥物等加以抑制；與躁鬱症有關基因群，則被發現可同時在腸道內分泌細胞與胰臟細胞作用，這與過去研究發現，躁鬱症病人罹患腸胃疾病、糖尿病機會比一般人多出2倍的現象相符。

台大醫院心身醫學科主任陳錫中表示，憂鬱症患者第一次使用藥物，僅3分之1患者復原，3分之2患者必須換藥或合併使用不同藥物，表示現有藥物作用機轉無法解決憂鬱症致病原因，現行20多種藥物，致病機轉多針對相似基因變異，此研究讓臨床醫師看見未來希望。不過，憂鬱症發生除基因以外，也與飲食習慣、個性、教養、成長過程有關，面對壓力方式不同，也會影響憂鬱症是否發生。

工研院副總莊曜宇表示，了解基因是健康管理第一步，研究結果除有助於發展專屬亞洲人的精神疾病治療藥物，也可發展基因檢測，幫助臨床醫師了解病人憂鬱傾向高低，雖然並非每位病人都需要用藥，但得知自身基因風險高的民眾，會更有誘因調整生活型態，多運動、減少生活壓力、健康飲食等，雖不見得可完全預防疾病發生，但預期可延緩發病。

工研院副總莊曜宇（右一）表示，了解基因是健康管理第一步，研究結果除有助於發展專屬亞洲人的精神疾病治療藥物，也可發展基因檢測，幫助臨床醫師了解病人憂鬱傾向高低。記者林琮恩／攝影
工研院副總莊曜宇（右一）表示，了解基因是健康管理第一步，研究結果除有助於發展專屬亞洲人的精神疾病治療藥物，也可發展基因檢測，幫助臨床醫師了解病人憂鬱傾向高低。記者林琮恩／攝影

躁鬱症 憂鬱症 基因

延伸閱讀

中了基因樂透！H.O.T.隊長文熙俊女兒「長得和金多美一模一樣」網驚：真的不是偷生？

114會考自然／圖表題多…考題有陷阱 考生：差點被騙失分

登革熱幫凶基因影響記憶退化 阿茲海默治療新標的

登革熱幫兇會影響失智？陽明交大找出阿茲海默新關鍵

相關新聞

三峽慘痛車禍 路權團體提3大訴求批交通部傲慢 周日千人大遊行

三峽老翁開車衝撞釀3死12傷，下一代人本交通促進會與行人零死亡推動聯盟，今天共同在立法院召開記者會，痛批交通部傲慢怠惰，...

高溫炎熱紫外線恐「危險」等級 端午連假前可能迎首波典型梅雨鋒面

全台高溫炎熱，天氣風險公司天氣分析師歐宗學表示，今天鋒面在東海至日本一帶活動，尾端延伸至台灣北方海面，雖然沒有直接影響，...

「拿交通罰單換肉盤」遭炎上！連鎖火鍋急道歉：無意觸動社會敏感神經

拿交通罰單換肉盤？連鎖火鍋「好食多涮涮鍋」日前推出「憑交通罰單換肉盤」的活動，但是近日甫發生新北市三峽重大車禍事故，因此...

晴朗飆37度高溫 吳德榮：鋒面周六到 端午連假先雨轉晴

持續晴朗炎熱，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今、明兩天滯留鋒在東海...

新冠又來了！醫示警3症狀「跟感冒不同」 6招築牆防病毒入侵

新冠疫情再度升溫，耳鼻喉科醫師張益豪在臉書發文指出上周新冠疫情已經明顯嚴峻，這周更是不遑多讓，提醒大家務必注意三個症狀...

雨天衣服曬不乾？專家曝5撇步加速乾燥 室內晾衣要放對位置

根據「Yahoo Japan」中、專業收納師せのお愛的分享，當雨季來臨時，洗衣不乾成了不少家庭的煩惱。她提醒，其實晾衣曬乾的效率，不只是天氣問題，曬衣服的方法和位置也有關鍵影響。若能避開常見錯誤，便能大幅縮短衣物乾燥時間。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。