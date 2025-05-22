今年A1事故18件「主因疲勞駕駛」 端午連假國5高乘載

今年截至4月底，A1死亡事故共18件，其中因分心或疲勞駕駛造成事故共計12件，占整體A1事故3分之2，今年端午連假（5月30日至6月1日）共3天，高公局預估連假期間將有大量返鄉或出遊車潮湧入高速公路，呼籲駕駛務必專注且勿疲勞駕駛，遭遇突發狀況才能即時反應，降低事故發生風險。

端午節3天連假將至，高公局估連假期間將有大量返鄉或出遊車潮湧入高速公路。根據統計，今年截至4月底止，A1死亡事故共18件，其中因分心或疲勞駕駛造成事故共計12件，占整體A1事故的3分之2。

高公局說，端午連假5月31日及6月1日的每日13至18時，實施國5北向蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之入口高乘載管制，民眾需多加留意並配合檢查。

高公局表示，由於高速公路車速較快，一旦分心或疲勞駕駛，恐發生事故，除影響後方車流行進外，也可能引起二次事故，提醒用路人，行駛高速公路務必保持專注且勿疲勞駕駛，遇突發狀況才能及時反應，降低事故發生的風險。

高公局表示，如果在患病、服用藥物、疲勞、恍神或分心等狀態下開車，將大幅提高事故發生的機率，因此也呼籲駕駛人行駛高速公路，如有精神狀況不佳情形，可至服務區24小時開放之駕駛人休息室充分休息後再出發。