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梅雨季要來了！南投林保分署喊話山友注意幾件事

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
林保署南投分署提醒，入山後切勿因壯闊動人山景吸引，而忽視了潛在的危機與挑戰。圖／林保署南投分署提供
林保署南投分署提醒，入山後切勿因壯闊動人山景吸引，而忽視了潛在的危機與挑戰。圖／林保署南投分署提供

時序入春後，上山踏青及登山民眾增加，但五月將進入梅雨季，林保署南投分署提醒，雨季入山風險高，上山前應事先查詢了解天氣及道路管制公告，依相關規定提出申請，確認自身具備登山經驗，並由具林地經驗領隊帶領，降低活動風險。

林業及自然保育署南投分署指出，台灣因四面環海，地處亞熱帶季風區，海洋島嶼型氣候明顯，每年於春夏之際常有持續滯留鋒進入梅雨季，而因降雨時間長，甚至間歇性豪雨，易造成山區山洪溪水暴漲及邊坡土石崩落，登山活動風險驟增。

由於，目前已進入五月，即將進入梅雨季，該分署表示，為提升山區活動安全性，建議登山申請前請先檢核領隊確實具備高山訓練技術能力，以及所有隊員具有林地攀登經驗能力，且務必在出發前落實查詢，確認當地山區天氣預報與警戒資訊。

此外，登山民眾應告知親友相關行程及預計去返時間，並遵守入山入園申請規定，攜帶足夠防水保暖服裝、糧食、行動電源等物資，並熟練操作無線電、頭燈、登山地圖等專業裝備，同時避免單獨行動，並依據個人身體狀況選擇適當路線。

南投分署李政賢提醒，登山人員建議均須擁有基本必要的急救操作知識，入山後切勿被青蔥鬱閉林相或是壯闊動人山景吸引，而忽視了潛在危機與挑戰。若在山區時發現氣候快速惡化應立刻中止行程，找安全地點避難，並設法聯繫外界求援。

南投分署也呼籲，雨季期間山區環境多變，山友與遊客從事登山、健行等戶外活動應秉持「安全第一」原則，審慎評估風險與妥善規劃動線，避免因疏忽造成遺憾，登山時若遭遇緊急情況可撥打119、110或112等緊急救難專線報案求助。

林保署南投分署提醒，良好技術裝備及林地生存技能，由具林地經驗的領隊帶領，以降低登山活動風險。圖／林保署南投分署提供
林保署南投分署提醒，良好技術裝備及林地生存技能，由具林地經驗的領隊帶領，以降低登山活動風險。圖／林保署南投分署提供
林保署南投分署提醒，民眾若有計畫入山，應提前了解並提出相關規定申請及查詢道路管制等公告。圖／林保署南投分署提供
林保署南投分署提醒，民眾若有計畫入山，應提前了解並提出相關規定申請及查詢道路管制等公告。圖／林保署南投分署提供

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