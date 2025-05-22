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第1季旅館業營運數據公布 較去年增86.2萬人次 平均房價微增27元

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
交通部觀光署今公布今年第1季旅館業營運狀況，住客人次為1827.9萬人次，較去年同期增加86.2萬人次，平均房價則較去年增加27元，漲幅略為趨緩。示意圖。聯合報系資料照
交通部觀光署今公布今年第1季旅館業營運狀況，住客人次為1827.9萬人次，較去年同期增加86.2萬人次，平均房價則較去年增加27元，漲幅略為趨緩。示意圖。聯合報系資料照

交通部觀光署今公布今年第1季旅館業營運狀況，住客人次為1827.9萬人次，較去年同期增加86.2萬人次，平均房價則較去年增加27元，漲幅略為趨緩；客房住用率為50.42%，較去年同期略增加，台北市、新竹市及高雄市增加最多。

觀光署表示，今年第1季旅館業住客人次為1827.9萬人次，較去年同期1741.7萬人次，成長86.2萬人次、4.95%。其中，本國籍旅客今年第1季為1320.7萬人次，超越去年同期的1270.9萬人次，增加49.8萬人次、3.93%，與疫情前2019年同期的1081.4萬人次比較，增加239.3萬人次、22.13%，顯示國旅在住宿市場中具備穩定的需求與規模。

外籍住客部分，觀光署指出，今年第1季為507.2萬人次，疫情前2019年同期為693.3萬人次，恢復約7成3，較去年同期470.8萬人次，成長7.73%。

住宿價格部分，我國旅館業分為觀光旅館、旅館2大類型，觀光署表示，依台灣旅宿網統計，今年第1季旅館業平均房價為3092元，較去年同期增加27元、0.88%，平均房價漲幅略為趨緩。

觀光署分析，檢視旅館業平均房價影響因素，包含物價成長、每月基本工資漲幅、電價上漲、產業缺工、活動辦理及營運模式改變等原因所致，皆影響旅館房源提供及經營成本。

以平均消費者物價指數（CPI）來觀察，今年第1季平均消費者物價指數漲幅2.18%，其中服務類即漲幅2.09%，顯示整體物價漲幅致經營成本提升。

觀光署進一步指出，今年第1季旅館業客房住用率為50.42%，較2024年同期增加1.11％。以縣市表現來看，前5名分別為台北市65.69%、新竹市61.04%、高雄市55.38%、新竹縣55.28%、台中市53.55%。

觀光署指出，各縣市辦理地方特色活動，吸引國內外旅客，如台北燈節、新竹市十八尖山賞花活動、高雄市冬日遊樂園、新竹走走系列深度遊程、台中媽祖國際觀光文化節等。

觀光署表示，目前已推出優宿專區，提供超過1000個優惠住宿方案，相關資訊整理於台灣旅宿網（https://taiwanstay.net.tw/）；另外，觀光署也鼓勵旅宿業者提供平日住宿、跨業合作、優惠促銷等住宿方案，並與各縣市政府共同推廣各地主題活動、旅遊住宿優惠，提供民眾較實惠的價格及具亮點、優質的旅遊住宿環境。

今年第1季旅館業客房住用率前5名。圖／交通部觀光署提供
今年第1季旅館業客房住用率前5名。圖／交通部觀光署提供

觀光署 新竹 住宿

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