第1季旅館業營運數據公布 較去年增86.2萬人次 平均房價微增27元

根據「Yahoo Japan」中、專業收納師せのお愛的分享，當雨季來臨時，洗衣不乾成了不少家庭的煩惱。她提醒，其實晾衣曬乾的效率，不只是天氣問題，曬衣服的方法和位置也有關鍵影響。若能避開常見錯誤，便能大幅縮短衣物乾燥時間。

2025-05-22 09:11