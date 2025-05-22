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高齡換照歐美認歧視 職能治療學會籲高風險駕駛篩檢

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
三峽日前發生重大死傷車禍，警調車內行車記錄器，衝動駕駛可能性不高，肇事翁目前恢復生命徵象，但仍無法製作筆錄。記者黃子騰／攝影
三峽日前發生重大死傷車禍，警調車內行車記錄器，衝動駕駛可能性不高，肇事翁目前恢復生命徵象，但仍無法製作筆錄。記者黃子騰／攝影

新北市三峽區日前發生78歲老翁駕車衝撞放學人群意外，造成3人死亡、12人受傷。交通部宣布研擬調降高齡駕駛換照年齡，從75歲下調至70歲，引發爭議。台灣職能治療學會指出，現行75歲以上駕駛認知篩檢題目簡單，難以測試反應速度、空間判斷能力，駕駛人開車能力關鍵在身心功能，而非年齡，建議採取駕駛人回訓制度化、建置高風險駕駛篩檢系統2大措施。

台灣職能治療學會監事張玲慧說，近期參加世壯運高齡長輩，許多人即使已八、九十歲，仍生活活躍、思緒清晰、反應敏捷，這群人即使開車上路也沒有問題，反之，也有駕駛年紀不大，但患有慢性病或其他身心狀況，成為高風險駕駛，「各界關注駕駛人開車能力，關鍵應在身心功能，而不是強調年齡本身。」

張玲慧表示，現行75歲駕駛人認知篩檢機制，未納入與駕駛能力最相關的反應速度、空間判斷能力，只能篩出中重度失智者，對其他影響駕駛能力的高風險潛在因素，如中風、心血管疾病、帕金森氏症、糖尿病、視力退化、多重藥物使用等，缺乏系統性檢查與處置。美國、加拿大等國，職能治療師可受訓擔任「駕駛專家」，協助駕駛人進行交通安全再教育，進行視覺、認知、動作等訓練，搭配模擬駕駛與輔具使用，幫助駕駛人重建能力。

職能治療師陳郁婷曾在加拿大接受駕駛人醫療評估與入特訓。她表示，國際研究指出，以年齡作為換照或限制駕駛標準，對降低交通事故幫助不大，瑞典甚至將年齡限制駕照視為「年齡歧視」，許多歐盟國家已取消高齡者換照制度，轉為強調實際功能評估，包括認知、視覺、動作反應等，並透過主動通報、輔助訓練等作法，提升道路安全。

智能治療師提出兩大措施，第一希望駕駛人回訊制度化，駕駛人不分年齡，如涉及為事故等，應定期由專業教練進行回訊，幫助駕駛人更新法規資訊、強化風險意識；第二建議衛福部與交通部共同制定高風險駕駛疾病與功能障礙指引手冊，建立通報及評估流程，藉此篩出高風險駕駛，參考國際做法，引進職能治療師協助訓練駕駛，讓長者認知功能評估不要流於形式。

風險 治療師

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