三峽慘痛車禍 路權團體提3大訴求批交通部傲慢 周日千人大遊行

三峽老翁開車衝撞釀3死12傷，下一代人本交通促進會與行人零死亡推動聯盟，今天共同在立法院召開記者會，痛批交通部傲慢怠惰，現行制度無法有效淘汰不適任駕駛，並重申駕駛人全面回訓、改革高齡換照制、交通工程改善等3大訴求；另還路於民行人路權促進會則去行政院遞交全國請願書，呼籲中央打造更安全、以人為本的交通文化。

下一代人本交通促進會理事游立維說，現行駕訓與回訓制度淪為形式，三峽78歲高齡駕駛在出事前3個月接受過回訓，卻仍在19日釀3死的重大事故，凸顯交通部現行制度無法有效篩選不適任駕駛；問題不僅止於高齡駕駛，而是整體用路環境與制度失靈，呼籲政府正視道路設計、考照門檻與回訓內容缺失。

行人零死亡聯盟理事長陳愷寧表示，民眾黨交通委員林國成長期未推交通法案、國民黨執政的新北市在人行道與通學步道建設嚴重落後、民進黨交通部對民間提出的駕訓改革建議「開完會就沒下文」。交通部非要有重大事故才願意檢討政策，甚至不接受民間批評，態度傲慢又散慢。

下一代人本交通促進會及行人零死亡聯盟預告，25日周日將發起「保護下一代」大遊行，屆時將有包含警消、教師、學生及交通等12個團體、逾千人參與，從立法院遊行至交通部抗議，並重申3大訴求，包含駕駛人全面回訓，制定所有駕駛人的駕照回訓、分級、定期換照制度；改革高齡換照制，透過具有鑑別度的檢核，檢驗駕駛能力及身心狀況；交通工程改善，行人友善區、通學區應落實及防護柵、減速帶設計應法制化。

立委張雅琳表示，三峽車禍凸顯高齡駕駛制度不足，但問題不在年齡，而在風險辨識、科技配備與高齡者替代交通方案的缺乏。她建議應導入認知測驗與危險感知訓練作為續照條件，建立高齡駕駛預警與主動關懷機制，並對高齡者增加交通補助，同時ADAS安全科技應普及，從根本降低風險。

而還路於民行人路權促進會今早則在行政院大門口前召開記者會，提出「高齡駕駛人駕駛管理制度」的改革方向及5大訴求，包含改善道路工程，社區、學區、通學步道，以行人優先原則設置實體基礎設施，學校周邊須設交通寧靜區，限速30公里，並設有道路實體設施，迫使行經校園周邊的車輛減速，同時預告周日將在北大國小斜對面公園舉辦「白紙鶴追思活動」。

駕駛訓練部分，提供新手駕駛「在實際道路環境中，發展與其他用路人安全互動的核心駕駛技能」的機車與汽車駕駛訓練，已有駕照的駕駛部分則要更新其定期回訓制度及法規；針對高風險駕駛須恢復違規記點制度，篩選及再教育高風險駕駛，以及淘汰不適任駕駛。