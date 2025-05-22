端午連假將至 高公局：國五實施北向高乘載管制

端午節連假即將來臨，高速公路局預估連假期間將有大量返鄉或出遊車潮湧入高速公路。因高速公路車速較快，一旦分心或疲勞駕駛，恐發生事故；除影響後方車流行進外，亦可能引起二次事故。高公局提醒用路人，行駛高速公路務必保持專注且勿疲勞駕駛，遇突發狀況才能及時反應，降低事故發生之風險。

經高公局統計，今年截至4月底止，A1死亡事故共18件，其中因分心或疲勞駕駛造成事故共計12件，占整體A1事故之2/3。高公局提醒，如果在患病、服用藥物、疲勞、恍神或分心等狀態下開車，將大幅提高事故發生的機率。呼籲駕駛人行駛高速公路，如有精神狀況不佳情形，可至服務區24小時開放之駕駛人休息室充分休息後再出發，切勿疲勞駕駛。途中應隨時保持專注，雙手緊握方向盤，並與前車保持適當安全距離，避免前方出現緊急狀況時反應不及。

另，高公局提到，本次端午節連假於5月31日及6月1日，每日13至18時實施國5北向蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之入口高乘載管制，請民眾多加留意並配合檢查。