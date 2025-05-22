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新冠又來了！醫示警3症狀「跟感冒不同」 6招築牆防病毒入侵

聯合新聞網／ 綜合報導
新冠肺炎再升溫，張益豪醫師分享六招防禦。 示意圖／ingimage
新冠肺炎再升溫，張益豪醫師分享六招防禦。 示意圖／ingimage

新冠疫情再度升溫，耳鼻喉科醫師張益豪在臉書發文指出上周新冠疫情已經明顯嚴峻，這周更是不遑多讓，提醒大家務必注意三個症狀，也希望大家遵從「防禦三大招與三小招」。張益豪並補充，新冠與流感症狀相似，建議身體出現不適時，跟醫師討論「Ａ流＋Ｂ流＋新冠」三合一快篩，戳鼻子一次檢查三個病菌。

張益豪在臉書粉專「張益豪醫師/耳鼻喉專科免疫與營養學.嗅覺味覺五官大使白袍人生學院」發文，提醒「最近捲土重來的新冠疫情，你一定要知道的三個3！」，透露診間常見的症狀有三個，包括喉嚨粘膜紅腫，導致異常的喉嚨痛、容易咳嗽、多痰，還有容易發燒感到疲倦，整體症狀跟流感類似，但仍有部分人會遇到嗅覺、味覺喪失情形。

張益豪提醒，新冠和感冒有三點很不一樣，包括症狀出現速度快，「一下子就發燒一下子就全部症狀都來了」，就連呼吸道、腸胃症狀也有；就算吃藥效果也不好，緩解症狀速度慢，建議務必回診檢查；最後是傳染力比一般感冒強，很容易一人生病，全家陸續招殃。

想要預防新冠，張益豪提供三大招與三小招：

三大招：

一、洗手：張益豪指出，「洗手」是防禦各種病菌的絕妙武器，千萬不要低估，甚至比用酒精消毒手部更好。

二、口罩：過往新冠疫情期間已經向大家證實其價值。

三、疫苗：新冠疫苗、肺炎鏈球菌疫苗、Tdap 百日咳三合一疫苗，另外冬天時記得打流感疫苗。

三小招：

一、微隔離：遠離人群，人多病毒多，交叉感染多。

二、作息正常、運動：內而外地建立免疫力與恢復力！

三、營養補充：抗氧化的維他命、鋅離子、腸道益生菌，建議大家可參考肺腸軸理論，另外適當的草本調理元素，如百里香、魚腥草、生薑也可食用。

流感 新冠肺炎 感冒

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