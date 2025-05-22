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為何要吃綠色蔬菜？ 醫揭綠色小精靈建構人體防護力

聯合報／ 記者李樹人／台北即時報導
台北榮總遺傳優生科主任張家銘於臉書指出，看起來平凡的菠菜、地瓜葉、芥藍菜，裡面有關鍵成分「葉綠素」，就像是沉默卻強大的綠色小精靈，在我們體內默默保護著我們。 圖／AI生成
台北榮總遺傳優生科主任張家銘於臉書指出，看起來平凡的菠菜、地瓜葉、芥藍菜，裡面有關鍵成分「葉綠素」，就像是沉默卻強大的綠色小精靈，在我們體內默默保護著我們。 圖／AI生成

我們常聽人說「多吃蔬菜有益健康」，台北榮總遺傳優生科主任張家銘於臉書指出，看起來平凡的菠菜、地瓜葉、芥藍菜，裡面有關鍵成分「葉綠素」，就像是沉默卻強大的綠色小精靈，在我們體內默默保護著我們。

張家銘說，這抹綠色不只是顏色，功能超乎想像。當葉綠素進入人體後，會被代謝成一種叫做Pheophorbide a的天然物質。根據2020年發表於「Marine Drugs」的研究，這個小分子不但能清除體內的自由基，還能調節發炎反應、穩定免疫系統，甚至在某些實驗條件下，對癌細胞也展現出選擇性攻擊的能力。

張家銘表示，葉綠素不只對人重要，對整個地球來說更是生命的源頭。透過光合作用，它能把太陽的能量轉換成植物的養分，同時釋放出氧氣。某個角度來說，葉綠素就像是讓地球會呼吸的綠色小精靈。

而當我們吃下一口青菜，這種力量也悄悄進入了我們的身體。它不會大張旗鼓地顯現，但會在體內轉換成保護力，一點一滴地清除壞分子、平衡發炎反應，甚至可能幫助我們阻擋慢性病與癌症的靠近。

想像一下，張家銘說，如果每天的便當裡，那一格燙青菜不再是配角，而是主角，身體其實會很有感。每一碗地瓜葉、每一杯小麥草汁，都可能在體內釋放出一群綠色小兵，幫忙清除自由基、修補細胞、穩定情緒、降低發炎。這種保護力不是轟轟烈烈的革命，而是那種「慢慢來、但很持久」的內建修復系統。吃得綠一點，身體就穩一點。

綠色蔬菜裡的葉綠素，是我們身體產生Pheophorbide a的起點。張家銘表示，而這個從植物分解而來的天然分子，有能力清除自由基、降低慢性發炎反應，甚至在某些臨床研究中對癌細胞展現出相當有力的抑制效果。

他說，這些效果，不需要靠藥物，是我們每天吃進去、身體自己代謝出來的綠色智慧。當我們願意讓青菜不只是「點綴」，而是真正走上餐桌中央，就等於讓身體多了一份內建的修復工具。

生活節奏快、壓力大、睡眠不足、空氣汙染、油炸外食、情緒反覆波動，這些都會讓我們體內產生大量自由基（Free radicals），它們就像體內的慢性炸彈，會損傷細胞、加速老化。

「而Pheophorbide a就像是消防員一樣，能中和這些自由基，減少氧化傷害」。張家銘表示，它的抗氧化能力甚至可以與維生素E相媲美，但不同的是，這不是額外吃的營養補充品，而是我們日常蔬菜裡自然產生的守護分子。

張家銘表示，這也是為什麼我們常看到那些每天吃青菜的長輩，氣色比較好、精神穩定，甚至慢性病發生率比較低。不是迷信，是科學。

許多現代疾病的根源，都跟慢性發炎脫不了關係，包括糖尿病、心血管疾病、腸道問題，甚至某些自體免疫與癌症。張家銘表示，葉綠素代謝成的Pheophorbide a，有能力調控免疫系統，降低像是腫瘤壞死因子（TNF-α）這類關鍵的發炎因子，讓免疫系統不會過度暴走，也不會反應不足。

對於總是疲倦、腸胃不適、注意力不集中的人來說，這可能是一個很好的起點：讓身體重新找回平衡，而不是只靠止痛藥或咖啡因撐過去。

張家銘經常提醒病人，「青菜不要只是點綴，要讓它成為主角。」因為那抹綠色，不只是纖維和維生素，它是一種預防、一種修復、一種讓我們走得長、活得健康的分子防線。每一餐多吃一點綠讓那群綠色小精靈，讓它在體內悄悄發揮他們的魔法。

綠色 癌症

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