「童心寶貝」從沒做過腹部超音波 肝基會助篩檢揪國病

肝癌高居國人十大癌症的第二位，根據衛福部統計，每年約1萬3000人死於慢性肝病、肝硬化及肝癌，其主要肇因為B、C型肝炎。肝基會總執行長楊培銘表示，肝炎早期通常沒有明顯症狀，除了抽血檢查發炎指數外，也不能遺漏掉腹部超音波，可及早揪出肝硬化或肝癌。

楊培銘說，肝基會於10年前開始，為全台灣各地燒燙傷、聽障、脊髓損傷、顏面損傷及視障朋友做免費的肝病檢查，今天為第一社會福利基金會的童心寶貝、家屬及教保老師舉辦免費肝病檢查、癌症指數檢查並加做腹部超音波檢查。藉由保肝活動，守護特殊族群預防肝病的威脅，也傳遞這分溫暖。

「童心寶貝」，是第一社會福利基金會對心智障礙服務使用者的暱稱，第一社會福利基金會執行長張菁倫表示，健康檢查對多數人來說，或許只是生活中的例行項目，對童心寶貝卻是一項充滿挑戰的任務。她說，機構的住民每年一定要自費健檢，雖然項目基本，光是抽血就必須耐心安撫，甚至五花大綁。

「他們完全沒做過腹部超音波，今天來檢查之前，我們已經做過好幾次演練，希望解除他們對陌生人事物的不安。」張菁倫說，已經幫童心寶貝訓練多次「吸氣、閉氣」動作，還塗上凝膠實際模擬，希望降低他們敏感的觸覺反應，順利配合檢查醫師的指令。

第一社會福利基金會童心寶貝的家長劉麗蓮說，陪伴心智障礙的孩子成長，真的煎熬又艱辛，包含心理壓力。她感謝林堉璘宏泰教育基金會的善款，以及肝基會的協助，難得有機會接受健康檢查。她表示，很多童心寶貝因為外出不便，從來沒有做過腹部超音波，這次帶孩子來抽血、超音波篩檢，也是一種喘息服務。