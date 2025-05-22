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「童心寶貝」從沒做過腹部超音波 肝基會助篩檢揪國病

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
肝基會為第一社會福利基金會的童心寶貝、家屬及教保老師舉辦免費肝病檢查。記者廖靜清／攝影
肝基會為第一社會福利基金會的童心寶貝、家屬及教保老師舉辦免費肝病檢查。記者廖靜清／攝影

肝癌高居國人十大癌症的第二位，根據衛福部統計，每年約1萬3000人死於慢性肝病、肝硬化及肝癌，其主要肇因為B、C型肝炎。肝基會總執行長楊培銘表示，肝炎早期通常沒有明顯症狀，除了抽血檢查發炎指數外，也不能遺漏掉腹部超音波，可及早揪出肝硬化或肝癌。

楊培銘說，肝基會於10年前開始，為全台灣各地燒燙傷、聽障、脊髓損傷、顏面損傷及視障朋友做免費的肝病檢查，今天為第一社會福利基金會的童心寶貝、家屬及教保老師舉辦免費肝病檢查、癌症指數檢查並加做腹部超音波檢查。藉由保肝活動，守護特殊族群預防肝病的威脅，也傳遞這分溫暖。

「童心寶貝」，是第一社會福利基金會對心智障礙服務使用者的暱稱，第一社會福利基金會執行長張菁倫表示，健康檢查對多數人來說，或許只是生活中的例行項目，對童心寶貝卻是一項充滿挑戰的任務。她說，機構的住民每年一定要自費健檢，雖然項目基本，光是抽血就必須耐心安撫，甚至五花大綁。

「他們完全沒做過腹部超音波，今天來檢查之前，我們已經做過好幾次演練，希望解除他們對陌生人事物的不安。」張菁倫說，已經幫童心寶貝訓練多次「吸氣、閉氣」動作，還塗上凝膠實際模擬，希望降低他們敏感的觸覺反應，順利配合檢查醫師的指令。

第一社會福利基金會童心寶貝的家長劉麗蓮說，陪伴心智障礙的孩子成長，真的煎熬又艱辛，包含心理壓力。她感謝林堉璘宏泰教育基金會的善款，以及肝基會的協助，難得有機會接受健康檢查。她表示，很多童心寶貝因為外出不便，從來沒有做過腹部超音波，這次帶孩子來抽血、超音波篩檢，也是一種喘息服務。

楊培銘說，肝基會特別集結社會愛心善款，為弱勢族群進行免費肝病抽血篩檢及腹部超音波檢查。透過林堉璘宏泰教育基金會的支持引薦，這次共有2場檢查活動，約75位童心寶貝、家長、教保員參加。他建議，40歲以上民眾每年都要做一次腹部超音波檢查；有脂肪肝也不要輕忽，加強控制代謝異常避免走向肝炎。

肝基會總執行長楊培銘（右）表示，肝基會特別再次集結社會愛心善款，為弱勢族群進行免費肝病抽血篩檢及腹部超音波檢查；第一社會福利基金會執行長張菁倫（左）。記者廖靜清／攝影
肝基會總執行長楊培銘（右）表示，肝基會特別再次集結社會愛心善款，為弱勢族群進行免費肝病抽血篩檢及腹部超音波檢查；第一社會福利基金會執行長張菁倫（左）。記者廖靜清／攝影
害怕抽血是很普遍的情緒，心智障礙的孩子對健檢流程不熟悉，更容易產生害怕與擔心的情緒。記者廖靜清／攝影
害怕抽血是很普遍的情緒，心智障礙的孩子對健檢流程不熟悉，更容易產生害怕與擔心的情緒。記者廖靜清／攝影

肝癌 肝病 肝炎

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