炎夏不能沒有它! 人手一包日本No.1「消暑神器」一擦瞬間冰爽

聯合線上／ 林啟芬

炎夏高溫持續破紀錄，熱到讓人煩躁、全身黏膩不舒服，腋下驚人的汗臭味更是尬到最高點！日本有一款消暑神器「馬卡龍涼感濕巾」，降溫效果持久且方便攜帶，在日本幾乎人手一包，最近還紅到台灣！真是太需要它來解救酷暑啦！

夏天越來越熱，人人必備消暑神器。 攝影:李清宇
夏天越來越熱，人人必備消暑神器。 攝影:李清宇

來自日本SEA BREEZE涼感濕巾，一擦瞬間冰爽，就像洗完澡一樣清新舒爽，深受學生、跑外業務、機車族喜愛，在網路上引爆好口碑，網友紛紛表示：「夏天外出必備!」，「運動後一擦，黏膩汗臭全消」，「見客戶前一擦，油膩感不見，好感度大增!」，「過往買過別牌，都有刺鼻香精味也不涼，這款不只很涼味道還很舒服」

日本SEA BREEZE涼感濕巾一擦瞬間冰爽，涼感持續半小時，更有柑橘、皂香、馬鞭草多口味療癒清香。 攝影:李清宇
日本SEA BREEZE涼感濕巾一擦瞬間冰爽，涼感持續半小時，更有柑橘、皂香、馬鞭草多口味療癒清香。 攝影:李清宇

日本SEA BREEZE添加獨家清涼薄荷及植萃精華，讓肌膚表面溫度瞬間下降3~4℃，涼感持續半小時，冰爽的同時散發柑橘、皂香、馬鞭草療癒清新香氣，也有無香款可以選擇!

更讓網友大讚的是，尺寸超大張，一張就可以從臉、脖子一路擦到手腳，運動後用來大面積擦拭頸部和背部，徹底舒爽沁涼！機車通勤族也能有效減緩曝曬在太陽下的高溫，以及戴安全帽的悶熱感。

戶外活動、郊遊、通勤上班族或業務，夏天出門沒多久就會汗流浹背。 攝影:李清宇
戶外活動、郊遊、通勤上班族或業務，夏天出門沒多久就會汗流浹背。 攝影:李清宇

擔任外送員的陳先生透露，自己夏天都在車廂裡放一包，騎車前先擦一擦，擦完後直接把濕巾貼在後頸，大太陽下真的可以「凍」超過半小時！騎車時迎風吹，感覺好涼好舒服！也有學生每到夏天，腋下總是濕一片，汗臭味爆擊，深怕同學靠近他，現在用日本SEA BREEZE涼感濕巾隨時隨地讓身體快速清爽，再也不怕惱人的異味來攪局！

夏天出門，非它不可！日本SEA BREEZE涼感濕巾於寶雅、屈臣氏、康是美、量販各大實體及線上通路皆有販售，讓你在毒辣辣的太陽下也能輕鬆抵擋酷熱，凹豆咖的包包裡不能少！ 想了解更多請看：（http://seabreeze-taiwan.com.tw/

攝影:李清宇
攝影:李清宇

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