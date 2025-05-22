真有直腸子？大腸鏡遇到「整朵菇」 醫曝震撼畫面：真的「明天見」
菇類種類眾多，各個營養價值豐富，但也因為不好消化常被調侃為「明天見」食物。禾馨民權健康管理診所院長、胰臟醫師林相宏在臉書分享一張近日用大腸鏡拍到的照片，引來網友驚呼。
林相宏在臉書「胰臟醫師 林相宏 禾馨民權內科診所」分享最近用大腸鏡拍到的「超可愛照片」，畫面可以看到一朵完整的菇躺在腸胃中，林相宏忍不住喊道「大家來看看為什麼金針菇會叫『明天見』」。
林相宏也提醒大家吃東西時務必記得好好咀嚼，表示照片就是傳說中的「直腸子」、「一根腸子通到底」，如果吃東西太快加上清腸藥劑，「整朵菇類」就會這樣排出來。他加碼透露除了香菇，還遇過「百香果子、西瓜子、火龍果子」。
貼文下方有網友馬上看出圖片的菇類是鴻禧菇，也有許多人熱烈回應，「百香果、奇異果、火龍果的籽是真的沒辦法」、「玉米、海帶芽、紅蘿蔔絲也是常客」、「好菇道」、「為什麼吃東西都不咬」、「老闆，我剛剛才吃下去」。
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