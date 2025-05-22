快訊

日職／孫易磊升一軍！ 新庄剛志驚人計畫：古林8局、孫後援

懶人包／Google I/O超狂！推AI搜尋、Veo 3、虛擬試穿 九大新功能、亮點一次看

第二波！國民黨土樹三鶯區黨部被搜索 黨部主委證實

真有直腸子？大腸鏡遇到「整朵菇」 醫曝震撼畫面：真的「明天見」

聯合新聞網／ 綜合報導
王相宏醫師透露近日用大腸鏡看診，遇見「整朵菇」。 示意圖／ingimage
王相宏醫師透露近日用大腸鏡看診，遇見「整朵菇」。 示意圖／ingimage

菇類種類眾多，各個營養價值豐富，但也因為不好消化常被調侃為「明天見」食物。禾馨民權健康管理診所院長、胰臟醫師林相宏在臉書分享一張近日用大腸鏡拍到的照片，引來網友驚呼。

林相宏在臉書「胰臟醫師 林相宏 禾馨民權內科診所」分享最近用大腸鏡拍到的「超可愛照片」，畫面可以看到一朵完整的菇躺在腸胃中，林相宏忍不住喊道「大家來看看為什麼金針菇會叫『明天見』」。

林相宏也提醒大家吃東西時務必記得好好咀嚼，表示照片就是傳說中的「直腸子」、「一根腸子通到底」，如果吃東西太快加上清腸藥劑，「整朵菇類」就會這樣排出來。他加碼透露除了香菇，還遇過「百香果子、西瓜子、火龍果子」。

貼文下方有網友馬上看出圖片的菇類是鴻禧菇，也有許多人熱烈回應，「百香果、奇異果、火龍果的籽是真的沒辦法」、「玉米、海帶芽、紅蘿蔔絲也是常客」、「好菇道」、「為什麼吃東西都不咬」、「老闆，我剛剛才吃下去」。

香菇 醫師 腸胃道 大腸鏡檢查

延伸閱讀

高雄蓮池潭驚見少年「釣起錦鯉」 網起底怒轟屁孩：非初犯

冷氣定時關小孩常熱醒！她震驚「大家都吹整晚」 台電曝3動作省荷包

軍職夫月薪8萬上繳婆婆！人妻倒貼生活費吃不消：結婚10年都如此

你的早餐是「間諜蛋白質」？小心脂肪陷阱 營養師：選錯等於吃油

相關新聞

三峽慘痛車禍 路權團體提3大訴求批交通部傲慢 周日千人大遊行

三峽老翁開車衝撞釀3死12傷，下一代人本交通促進會與行人零死亡推動聯盟，今天共同在立法院召開記者會，痛批交通部傲慢怠惰，...

三峽車禍牽扯路怒族…一握方向盤就罵不停？心理師揭「開車時才見本性」

你是否也有這樣的經驗？某位平常沉穩的同事，一上駕駛座卻橫衝直撞；又或是某位強勢的主管，開起車來反倒綽綽有餘、四平八穩。為何一握方向盤，人就判若兩人？原來，開車，是最容易讓人「暴露本性」的行為場域。

高雄內門38.6度高溫 台灣「烤番薯」紫爆範圍擴大

酷熱範圍再擴大，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，高雄內門飆到38.6度，是全台最熱，其次是屏東三地門37.5度；...

真有直腸子？大腸鏡遇到「整朵菇」 醫曝震撼畫面：真的「明天見」

香菇種類眾多，各個營養價值豐富是許多人喜歡的食物之一。此外，菇類也因為不好消化常被調侃「明天見」食物。胰臟醫師林相宏在臉書分享一張近日用大腸鏡拍到的照片。

新冠又來了！醫示警3症狀「跟感冒不同」 6招築牆防病毒入侵

新冠疫情再度升溫，耳鼻喉科醫師張益豪在臉書發文指出上周新冠疫情已經明顯嚴峻，這周更是不遑多讓，提醒大家務必注意三個症狀...

成龍濕地水太深水鳥怕怕 林保署首度降低水位「百鳥來朝」見成效

雲林縣口湖鄉成龍濕地水位過高，影響水鳥棲息，為營造更好的溼地生態，林保署南投分署今年初以低干擾進行水位調控試驗，降低水位...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。