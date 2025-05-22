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三峽車禍後心理創傷未癒 民團籲各縣市強化心理健康預算

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
三峽學童車禍事件發生後，許多學生、家長甚至導護志工都出現替代性創傷，民團呼籲強化心理健康預算。圖／本報資料照
三峽學童車禍事件發生後，許多學生、家長甚至導護志工都出現替代性創傷，民團呼籲強化心理健康預算。圖／本報資料照

台灣心理健康聯盟指出，台灣每人心理健康促進與預防經費僅18.69元，遠低於國際水準。新北市衛生局則表示，市府配合中央政策近年已逐年增編相關預算，並推動分齡分眾的心理健康服務，但民間團體與地方民代認為，資源仍有落差，偏鄉與弱勢族群亟需補強。

新北市衛生局指出，除持續推動校園、社區、企業等場域的心理健康宣導外，自民國112年起執行「15至30歲年輕族群心理健康支持方案」，至今已提供逾2萬5千人次心理諮商服務。此外，全市設有6處心衛中心，亦在各區衛生所提供免費心理諮商，盼擴大服務觸及面。

不過，心理健康聯盟發言人張淑慧認為，目前整體心理健康資源配置多從「治療端」出發，反而忽略基礎預防的重要性。「三級預防現在從三級治療做起，應該從一級認知與教育做起。」她指出，像三峽學童車禍事件發生後，許多學生、家長甚至導護志工都出現替代性創傷，「但國家心理健康的介入在哪裡？」

張淑慧質疑，許多偏遠區域如烏來、貢寮等地，資源佈建不到位，「難道要搭一小時車到板橋看心理諮商嗎？」她認為，心理健康服務目前對青壯年族群較有幫助，但對高齡、弱勢、忙於生計或對諮商陌生的族群，實際效益仍有限。

新北市議員黃心華指出，與先進國家相比，台灣在人均心理健康投入資源上落後逾20倍，甚至不如鄰近的泰國與韓國，這使得心理諮商體系難以健全，也難以營造出「有需要就能求助」的社會氛圍。他認為，心理健康與身體健康息息相關，市府絕對有必要投入更多資源。面對偏鄉資源不足的困境，他建議除提高經費與誘因外，亦可短期透過區域間資源共享方式補強服務量能。

心理健康聯盟強調，心理健康不是額外的支出，而是一項長期投資。政府若能加大對基礎預防的投入，不僅可減輕後端醫療負擔，也能提升整體社會韌性。

衛生局 族群

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