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周末全台溼答答 端午連假再有鋒面降雨熱區曝

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
周六至周日受鋒面影響，周六彰化以北轉有局部短暫雨，午後彰化以南及宜花東亦有零星短暫雨。周日，桃園以南及宜花東有局部短暫雨，大台北東側及南側亦有零星短暫雨。本報資料照片
周六至周日受鋒面影響，周六彰化以北轉有局部短暫雨，午後彰化以南及宜花東亦有零星短暫雨。周日，桃園以南及宜花東有局部短暫雨，大台北東側及南側亦有零星短暫雨。本報資料照片

周末將有鋒面影響，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，明天，午後竹苗以北山區及宜花東山區有零星短暫雨。周六至周日受鋒面影響，周六彰化以北轉有局部短暫雨，午後彰化以南及宜花東亦有零星短暫雨。周日，桃園以南及宜花東有局部短暫雨，大台北東側及南側亦有零星短暫雨。

他說，下周一，竹苗以北山區有零星短暫雨，午後各地山區及高屏亦有局部短暫雨。下周二，午後南投以南山區有零星短暫雨。下周三，午後山區有零星短暫雨。

下周五端午節連假開始，賈新興表示，下周四至下周五受鋒面影響，留意台中以南有局部較大雷雨發生的機率，下周四各地有局部短暫雨，下周五南投以南及花東有局部短暫雨，竹苗亦有零星短暫雨。下周六，南投以南有零星短暫雨，午後竹苗以南有局部短暫雨。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

賈新興表示，觀察下周四至下周六環境有利梅雨建立的機率，觀察6月3日之後的狀態。

鋒面 賈新興 南投

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