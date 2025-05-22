高溫炎熱紫外線恐「危險」等級 端午連假前可能迎首波典型梅雨鋒面

全台高溫炎熱，天氣風險公司天氣分析師歐宗學表示，今天鋒面在東海至日本一帶活動，尾端延伸至台灣北方海面，雖然沒有直接影響，但大氣不穩定的程度較昨天提高，預估上午期間各地仍是晴時多雲天氣，高溫炎熱且紫外線相當強烈，預報紫外線指數都達到過量，甚至是危險等級，務必做好防曬、補充水分，避免熱傷害。

午後容易有熱對流雲系發展，歐宗學表示，主要是在各地山區，但大台北、東半部的平地位置也有受到影響的機會，並且可能有局部較大雨勢，要留意下午時段的天氣變化。尤其是在山區稜線、空曠地區或溪谷河床等易受落雷或溪水暴漲影響的地區更要特別注意，聽聞雷聲就要盡快進入室內躲避。

歐宗學表示，明天鋒面會再次往北遠離，預估各地仍維持相似的天氣型態，但降雨規模會縮小一些。

鋒面遠離時間不會太久，歐宗學表示，很快地周六又會再次南下，而且這次會直接來到台灣上空，預估中午左右抵達台灣北部後會繼續南下，從北往南、由西向東陸續都會有短暫陣雨或雷雨機會。比較明顯的雨勢還是偏向在中部以北地區，而且短時強降雨發生機會偏高。

歐宗學表示，周日鋒面已經南下到台灣南部至巴士海峽一帶，但大氣環境還是不穩定，預估各地持續有短暫陣雨或雷雨機會，尤其是午後時段在山區附近的雨勢仍然會相當明顯。只有北部地區因為進入鋒面後方，開始受東北風影響，整體天氣狀態相對會比較好一些，以多雲為主、降雨機率降低，不過如果是在山區附近活動，仍然會偶有雨勢影響。

下周一鋒面已經減弱遠離，歐宗學表示，受東北風影響，天氣狀態較為穩定，但預報仍會有華南雲系東移帶來水氣，預估各地雲量還是偏多，但降雨以山區附近較為明顯，且強度也已經降低。下周二東北風也會開始減弱轉偏東風，各地天氣晴到多雲，午後山區有局部短暫雷陣雨機會。

下周三天氣又會開始變化，歐宗學表示，隨著西南季風進入南海至華南一帶，台灣附近的水氣會再次增多，逐漸轉為多雲或陰天。

下周五起端午節連假，歐宗學表示，下周四配合鋒面發展並通過影響，為各地帶來普遍性的陣雨或短暫雷雨天氣，有機會成為今年第一波較為典型的梅雨鋒面，各地都要留意可能有強降雨發生。幸好這波鋒面目前來看仍有明顯的移動趨勢，不會滯留帶來持續性雨勢，但現階段的預報不確定性仍相當高，需要觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。