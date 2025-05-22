三峽車禍牽扯路怒族…一握方向盤就罵不停？心理師揭「開車時才見本性」

你是否也有這樣的經驗？某位平常沉穩的同事，一上駕駛座卻橫衝直撞；又或是某位強勢的主管，開起車來反倒綽綽有餘、四平八穩。為何一握方向盤，人就判若兩人？原來，開車，是最容易讓人「暴露本性」的行為場域。

專業諮商心理師林萃芬在其著作《從習慣洞察人心》（時報出版）中提到：「人在開車時處於『無意識狀態』，一切反應都來自被制約的習慣動作，因此最真實的個性、情緒與價值觀，往往會在不自覺中流露出來。」

透過開車習慣觀察一個人，不僅能看出他的控制感、情緒調節、對風險的態度，甚至能連結到潛意識中深藏的焦慮與信念。下次搭朋友的便車，不妨留心他怎麼握方向盤、怎麼超車、怎麼罵人，也許你會看見，過去從未注意到的那一面。

「路怒族」的背後：不是火氣大，是壓力太滿

你在新聞影片中一定見過：有人只是被按了一下喇叭，竟然攔車怒罵、甚至砸車洩憤。這類情緒一觸即發、動輒爆走的駕駛人，被稱為「路怒族」。

林萃芬指出，這類人可能把車視為自己的私有領域，當感受到「領土被侵犯」時，就會以激烈方式反應。有些則是生活中長期積壓情緒，忍受力下降，脾氣變得比平常容易爆發，任何風吹草動都可能引爆他們的不滿。

「路怒族」之所以一點小事就爆怒，不是單純脾氣壞，而是他們早已積壓過多情緒，導致整體忍受力下降，小事就能引爆情緒。甚至有研究發現，氣溫越高、濕度越重，暴力傾向越高——也難怪夏日路怒事件特別多見。而若駕駛者正好處於躁鬱症的躁期，更容易失控而不自覺，成為馬路上的隱性風險。

一開車就變臉？咒罵，是不安的出口

有些人平常文質彬彬，車窗一關、油門一踩，三字經就脫口而出——等紅燈罵、找不到停車位也罵。為什麼一進車內就成了「情緒炸彈」？

林萃芬分析，這是焦慮、壓力與挫折感的無意識洩露。人在開車時無法控制環境，又受限於封閉空間與時間壓力，容易把無處釋放的情緒轉為辱罵、怨言。研究也指出，噪音是引發侵略行為的高危因素之一，音量太大也可能成為壓力導火線。

一秒切換人格？車內的高談闊論，是補償心理作祟

有一類駕駛，一開車就變身政論家，對政府、交通、社會亂象無所不談，聲音洪亮如主持節目。他們常藉由駕駛過程中「獨佔話語權」的優勢，發洩日常生活中被壓抑的發聲需求。

若這類人本身又對社會不公或現實挫折感受強烈，就容易在駕駛過程中口若懸河、情緒過載。他們在車內所說的不只是對世界的批判，更是一種對自我價值感的補償性宣洩。

「這一定是女的！」性別歧視藏不住

某些駕駛一看到倒車緩慢，立刻下判斷：「這一定是女人開的！」林萃芬指出，這類性別刻板印象其實源於深層偏見，當駕駛行為被過度簡化為性別表現，就可能演變成駕駛歧視。

在這些人眼中，女性似乎「不該上路」，最好待在家。這樣的話語與態度，不只暴露了個人價值觀，也在無形中構成對性別平權的阻礙。

緊急煞車、頻繁變線：急躁的人連路都不肯等

開車動不動急煞、橫衝直撞、猛變車道的人，不見得是開快車技術差，而可能是情緒不穩、衝動控制能力較弱。他們常因為想「搶時間」「求效率」而違規，反而讓旅程更慢、更危險。

林萃芬指出，這類駕駛通常生活中也較缺乏耐性，容易被小事激怒，也不擅長處理突發狀況。

飆車不為快感，而是逃離壓抑

有些人開車像飛，路是他的釋放空間。這類追求速度的人，往往在日常生活中習慣壓抑情緒，不擅拒絕，面對討厭的人與事，也只能強顏歡笑。他們藉由飆車來尋找自由感，讓壓抑的情緒有出口。

林萃芬指出，這是一種「失衡補償」的行為模式。當他們面對表裡不一的內在衝突時，會透過冒險或極端行為來平衡內外的張力。

烏龜型駕駛：慢，不代表無能

有些人開車像慢動作播放，不是因為技術差，而是天性謹慎、重視安全。這類人處世態度通常也偏保守，寧可慢一步，也不要出事。

他們在人際關係中傾向穩紮穩打、不急不躁，即便看起來不夠有效率，卻是長期值得信賴的夥伴。

愛車勝過一切？這不是潔癖，是情感投射

對某些人來說，車不只是代步工具，而是自我延伸。他們會為車打蠟、上蠟、訂定搭車規矩，不讓人在車內吃東西、不讓腳踩錯位置。

林萃芬指出，這是一種物化依附關係。車成為他們可掌控的世界，也成為他們表達控制、潔癖、甚至自尊的載體。

走錯路也不回頭？因為不能輸

有些人走錯路不願掉頭，即使明知錯了也堅持開下去。他們的核心心理是「我不能輸」，承認錯誤會讓他們感到自尊受損。

這種人在人際互動中也常不接受建議、拒絕被糾正，他們不是不懂自己錯了，而是不願承認，因為那會讓他們感覺自己整個人都被否定了。

車內的喃喃自語，在自己的世界裡，說給自己聽

長期獨自開車的人，有時會養成自言自語的習慣，甚至旁若無人地講話、唱歌、練聲音。這種行為可能反映孤獨感，也可能是一種自戀性格的展現。

林萃芬表示，這類人通常情感內傾，喜歡沉浸於自我世界。音樂對他們而言是心理慰藉，也是與外界隔絕的屏障。

只走走過的路，是一種對未知的恐懼

有些人只開熟悉的路線，對新路徑敬而遠之，哪怕有導航、有朋友帶路，他們還是選擇繞遠路，也不願嘗試。

這反映了人格中的保守性與對變動的不安。他們在人生決策上也往往傾向維持現狀，缺乏探索動力。

沒方向感？但記得你們的紀念日

方向感不佳的人，未必是大腦辨位差。林萃芬指出，他們可能空間感弱，但對情感與事件的記憶特別深刻。譬如地圖記不住，卻能記得訂情紀念日、初次見面的對話。

這是一種情感導向型思維，擅長感受與連結，卻對空間與結構較不敏感。

開門拉椅子，風度在車內也延續

有些人一進車內依然維持體貼：為人開門、遇突發狀況時用手擋住乘客。這些微舉動，透露他們不只是表面紳士，而是真正在意別人的安全與感受。

林萃芬指出，這類人擁有高共感與自我角色認知，常在人際中扮演保護者角色。

畫路線圖的人，連人生也有SOP

這類人出門前必先規劃路線、備妥地圖、時間、停車場資訊。他們是「有計畫型人格」，不喜歡意外與混亂，凡事要有條理、有步驟。

林萃芬表示，這種人做事穩健、有遠見，往往能在長期規劃中發揮優勢，但對於突發事件的耐受力較低。

法規在他眼裡只是參考值

有些人習慣違規：闖紅燈、違停、亂鑽巷。他們對規則的容忍度低，喜歡挑戰邊界，講求效率，少了同理。

這類人性格中帶有叛逆與機會主義傾向，做事風格短線快速、不喜循規蹈矩。

法規遵守者，穩定但缺乏浪漫

與前者相對，奉公守法的人一板一眼、嚴守交通規則，生活中也井井有條。但相對地，他們不擅驚喜、不講情調。

林萃芬指出，這類人是理性與責任感的代表，但若另一半期待情緒交流與生活情趣，可能會感到單調。

看他怎麼停車，就知道他重視什麼

停車方式，其實就是價值觀的投影。有人堅持不花錢停車，寧願違規、停紅線，甚至造成交通堵塞，只為了節省幾十元，結果反而被開罰單得不償失。 《從習慣洞察人心：學會識人術，解決人際關係的所有煩惱》。圖／時報出版提供

也有人一味追求便宜停車場，不管多遠、不管時間多趕，甚至讓同行者為此受累。林萃芬舉例，有位朋友曾經抱怨追求者邀她出遊，為了省停車費，讓她穿著高跟鞋走了一段山路，結果腳痛得不行，原本愉快的行程因此破局，兩人的關係也就此止步。

從選擇停車地點的取捨中，可以看出一個人是重視效率、體貼他人，還是只關心省錢與自身便利。

開車是日常，也是潛意識的劇場

從加速、變道、罵人、選路線，到停車地點與車內氣氛，每一個舉動都是潛意識的投射。林萃芬提醒：「駕駛是一場心理測驗，不用出題也不需作答，行為本身就是答案。」下次搭便車或自己上路前，不妨多觀察、多覺察，也許你會重新認識你身邊的某個人，甚至，是你自己。

(本文摘錄自《從習慣洞察人心：學會識人術，解決人際關係的所有煩惱》，時報出版，未經同意禁止轉載。)