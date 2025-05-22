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高壓阻擋水氣 鄭明典：台灣暖空氣影響氣溫升 山區午後對流發展

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
最近北方低壓活躍，但是台灣上空高壓太強，伴隨低壓的鋒面系統對台灣影響有限。圖／取自鄭明典臉書
最近北方低壓活躍，但是台灣上空高壓太強，伴隨低壓的鋒面系統對台灣影響有限。圖／取自鄭明典臉書

「高壓阻擋水氣」，前中央氣象局長鄭明典今天在臉書表示，最近北方低壓活躍，但是台灣上空高壓太強，伴隨低壓的鋒面系統對台灣影響有限。今天台灣在一團暖空氣的影響下，氣溫容易偏高，山區午後對流發展機率高。

中央氣象署表示，今、明兩天各地及澎湖、金門大多為多雲到晴，東部、東南部地區、恆春半島及馬祖有零星短暫陣雨，午後大台北、南投、嘉義以南、東半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，山區並有局部大雨發生的機率；夜晚、清晨金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度。

馬祖 金門 氣象局

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