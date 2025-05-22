快訊

葉丙成涉性平洩密 她提4疑點：犯法後才用「老師的善意」粉飾太平？

「拿交通罰單換肉盤」遭炎上！連鎖火鍋急道歉：無意觸動社會敏感神經

泰山經營權之爭爆炒股、買7千萬名畫 前董座800萬交保

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄玉荷包大減產...每斤上看300元 果農憂端午宅配塞爆

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高雄玉荷包荔枝甜中帶酸，果核小且汁多味美，深受消費者喜愛。圖／高雄市農業局提供
高雄玉荷包荔枝甜中帶酸，果核小且汁多味美，深受消費者喜愛。圖／高雄市農業局提供

高雄大樹玉荷包荔枝今年產量僅為往年一至三成，價格雖飆漲至每台斤200至300元，但農民仍擔憂虧損，更擔心宅配物流恐因端午節假期壅塞而影響出貨。農業局說，已協調宅配業者進駐產區，且今年玉荷包產期分散，可有效紓緩節前出貨壓力。

高雄市為全台最大玉荷包產地，今年全市玉荷包種植面積達2340公頃，預估年產量約9653公噸，產值可達16億元。其中大樹區獨占1650公頃，占全市種植面積七成，為主力產區。不過，今年氣候異常擾亂結果期，農民普遍反映收成慘淡，僅剩一至三成。

今年年初低溫雖促使玉荷包普遍開花，開花率達8至9成，但低溫期延長至3月，加上忽冷忽熱與連日陰雨，造成落果嚴重。以早花為主的玉荷包受損最為嚴重，損失率高達九成，導致目前僅少量果實可供採收。

在產量稀少下，玉荷包價格明顯上漲。黃姓農民說，開採初期每台斤喊價200至300元，比去年均價150元上漲不少。雖然價格高，但農民收入不見得增加，「果量太少，就算價格漲，甚至可能虧錢。」

價格上揚也引發市場觀望。大樹區的農民說，高雄玉荷包正式產期將於下周一（5月26日）開始，端午節則落在下周六，宅配業者可能從下周三擋單，憂心客戶訂購的玉荷包無法順利出貨。

農業局強調，目前包含郵局、黑貓等主要宅配物流業者，均已進駐玉荷包產區設置作業站，目前尚未接獲物流塞車通報。因今年產期受氣候影響分散，不少果農將延後至6月1日後採收，已避開端午節宅配高峰，有助於穩定市場供應。

農業局表示，即使端午節前購買需求踴躍，端午後仍有大量品質優良的中後期玉荷包上市，不必急於搶購，也能買到價格合理、品質穩定的果品。

農業局說，目前高雄玉荷包僅少量採收，昨天（21日）全國批發市場平均交易價格1公斤180.4元，多數農民反映今年價格略升，每盒售價較往年漲價50元到150元。農業局將持續關注價格變化與物流動態，協助農民穩定出貨，減少損失，保障整體產業收益。

農民 端午節 物流

延伸閱讀

端午將至…政院開穩定物價小組會議 嚴查哄抬價格

新北雙溪牡丹社區包粽送暖 獨居長者提前過端午

道家人文協會捐新北2.6萬顆愛心粽 助弱勢過端午

端午節暖心團體送粽子 供寒士享用更拉回迷途人

相關新聞

花蓮鐵公路頻斷 徐榛蔚邀總統坐車體驗

花蓮北上鐵公路近日再因豪雨兩度中斷，縣長徐榛蔚昨向賴清德總統喊話，別再坐專機，而是開車或坐火車「體驗一下東部人的生活」。...

新聞眼／花蓮人問賴總統 安全回家路在哪？

一場豪大雨讓花蓮北上鐵公路又斷了，花蓮人回不了家，大批遊客受困，火車站擠滿如同逃難的人群，彷彿去年地震、颱風後的場景重現...

「拿交通罰單換肉盤」遭炎上！連鎖火鍋急道歉：無意觸動社會敏感神經

拿交通罰單換肉盤？連鎖火鍋「好食多涮涮鍋」日前推出「憑交通罰單換肉盤」的活動，但是近日甫發生新北市三峽重大車禍事故，因此...

晴朗飆37度高溫 吳德榮：鋒面周六到 端午連假先雨轉晴

持續晴朗炎熱，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今、明兩天滯留鋒在東海...

科學園區需地增3倍 環團憂毀農增汙

環境部昨針對國科會新設科學園區政策評估說明書第二次修正案進行審查，需地面積將由一千公頃修正到三千公頃。環保團體憂心未來科...

高壓阻擋水氣 鄭明典：台灣暖空氣影響氣溫升 山區午後對流發展

「高壓阻擋水氣」，前中央氣象局長鄭明典今天在臉書表示，最近北方低壓活躍，但是台灣上空高壓太強，伴隨低壓的鋒面系統對台灣影...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。