高雄玉荷包大減產...每斤上看300元 果農憂端午宅配塞爆

高雄大樹玉荷包荔枝今年產量僅為往年一至三成，價格雖飆漲至每台斤200至300元，但農民仍擔憂虧損，更擔心宅配物流恐因端午節假期壅塞而影響出貨。農業局說，已協調宅配業者進駐產區，且今年玉荷包產期分散，可有效紓緩節前出貨壓力。

高雄市為全台最大玉荷包產地，今年全市玉荷包種植面積達2340公頃，預估年產量約9653公噸，產值可達16億元。其中大樹區獨占1650公頃，占全市種植面積七成，為主力產區。不過，今年氣候異常擾亂結果期，農民普遍反映收成慘淡，僅剩一至三成。

今年年初低溫雖促使玉荷包普遍開花，開花率達8至9成，但低溫期延長至3月，加上忽冷忽熱與連日陰雨，造成落果嚴重。以早花為主的玉荷包受損最為嚴重，損失率高達九成，導致目前僅少量果實可供採收。

在產量稀少下，玉荷包價格明顯上漲。黃姓農民說，開採初期每台斤喊價200至300元，比去年均價150元上漲不少。雖然價格高，但農民收入不見得增加，「果量太少，就算價格漲，甚至可能虧錢。」

價格上揚也引發市場觀望。大樹區的農民說，高雄玉荷包正式產期將於下周一（5月26日）開始，端午節則落在下周六，宅配業者可能從下周三擋單，憂心客戶訂購的玉荷包無法順利出貨。

農業局強調，目前包含郵局、黑貓等主要宅配物流業者，均已進駐玉荷包產區設置作業站，目前尚未接獲物流塞車通報。因今年產期受氣候影響分散，不少果農將延後至6月1日後採收，已避開端午節宅配高峰，有助於穩定市場供應。

農業局表示，即使端午節前購買需求踴躍，端午後仍有大量品質優良的中後期玉荷包上市，不必急於搶購，也能買到價格合理、品質穩定的果品。

農業局說，目前高雄玉荷包僅少量採收，昨天（21日）全國批發市場平均交易價格1公斤180.4元，多數農民反映今年價格略升，每盒售價較往年漲價50元到150元。農業局將持續關注價格變化與物流動態，協助農民穩定出貨，減少損失，保障整體產業收益。