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晴朗飆37度高溫 吳德榮：鋒面周六到 端午連假先雨轉晴

晴朗飆37度高溫 吳德榮：鋒面周六到 端午連假先雨轉晴

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
周六下午起梅雨季第3波鋒面南下、伴隨強對流發展、中部以北轉有局部陣雨或雷雨，氣溫略降。本報資料照片
周六下午起梅雨季第3波鋒面南下、伴隨強對流發展、中部以北轉有局部陣雨或雷雨，氣溫略降。本報資料照片

持續晴朗炎熱，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今、明兩天滯留鋒在東海至華中一帶南北徘徊，各地晴朗穩定，氣溫偏高，最高氣溫達37度以上，白天熱如炎夏，應注意防曬、防中暑；午後山區及東半部偶有局部短暫降雨的機率。今天北部23至35度、中部22至36度、南部24至37度、東部22至35度。

周六上半天仍偏熱；吳德榮表示，周六下午起梅雨季第3波鋒面南下、伴隨強對流發展、中部以北轉有局部陣雨或雷雨，氣溫略降。周日、下周一鋒面影響，其結構減弱，但仍有小範圍強對流發展、伴隨局部短暫陣雨或雷雨的機率，各地氣溫微降、北台灣略轉涼。

他說，下周二鋒面南移至巴士海峽，天氣好轉，下周三雲量略增、仍穩定，兩天的午後山區偶有局部短暫降雨的機率；氣溫逐日回升。下周四梅雨季第4波移動性鋒面南下，伴隨西南風的增強，有明顯降雨，應防劇烈天氣。

下周五起端午節連續假期，吳德榮表示，下周五、下周六鋒面南移至巴士海峽；下周五南台灣仍有局部短暫陣雨或雷雨的機率，其他地區好轉；下周六端午各地晴時多雲，氣溫回升，中南部近山區午後有短暫陣雨的機率。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

今、明兩天各地晴朗穩定，氣溫偏高，最高氣溫達37度以上，白天熱如炎夏，應注意防曬、防中暑。本報資料照片
今、明兩天各地晴朗穩定，氣溫偏高，最高氣溫達37度以上，白天熱如炎夏，應注意防曬、防中暑。本報資料照片

鋒面 氣溫 吳德榮

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