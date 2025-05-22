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晴朗炎熱38度極端高溫 周末轉溼涼 端午連假天氣預測曝

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天各地大多為多雲到晴，高溫31到36度，感受悶熱，中南部近山區有局部達36度或以上的機率，尤其在南高屏近山區處有較大範圍出現38度左右或以上高溫的可能。本報資料照片
今天各地大多為多雲到晴，高溫31到36度，感受悶熱，中南部近山區有局部達36度或以上的機率，尤其在南高屏近山區處有較大範圍出現38度左右或以上高溫的可能。本報資料照片

持續注意高溫，中央氣象署表示，今天台灣附近風向為偏南至西南風，各地大多為多雲到晴，花、東地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後大台北、南投、嘉義以南、東半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，山區有局部大雨發生的機率；各地高溫31到36度，感受悶熱，中南部近山區有局部達36度或以上的機率，尤其在南高屏近山區處有較大範圍出現38度左右或以上高溫的可能，夜晚清晨各地低溫25至26度。

離島天氣方面，澎湖為晴時多雲，26至32度；金門為多雲時晴，26至32度；馬祖為多雲短暫陣雨，25至29度。

明天環境為偏南風至西南風，各地大多為多雲到晴，花、東地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後大台北、南投、嘉義以南、東半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，山區並有局部大雨發生的機率，其中在新北、宜蘭交界山區以及宜、花山區雨勢可能比較明顯。

周六白天起鋒面影響，各地雲量逐漸增多，降雨範圍逐漸擴大，中部以北、東北部及東部地區有局部短暫陣雨或雷雨，尤其北部及東北部地區易有短延時強降雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區亦有零星短暫陣雨，隨著西南風增強，清晨中南部地區有零星短暫陣雨；另外，東南部地區應留意有焚風發生的機率。

周日鋒面通過及東北季風增強，中部以北、東北部及東部氣溫下降，其他地區早晚亦涼；中部以北及東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，中部地區並有較大雨勢出現的機率，南部亦有局部短暫陣雨。

下周一東北季風影響，各地早晚仍涼；南部及花東水氣仍多，南部、東部及東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為局部短暫陣雨後多雲。

下周二起東北季風減弱，環境由東北風漸轉偏東風，白天起氣溫回升；下周二、下周三各地大多為多雲到晴，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；下周三午後降雨範圍更廣，北部、東北部及東部地區亦有局部短暫雷陣雨。

下周五起端午連假，氣象署表示，下周四至下周六鋒面影響，各地天氣轉趨不穩定，易有短暫陣雨或雷雨，局部並有短延時強降雨，鋒面位置仍有不確定性，其影響範圍、時間不確定性高，留意最新氣象資訊。

周六之前，馬祖、金門夜晚及清晨易有局部霧或低雲影響能見度。近日應注意午後山區有局部較大雨勢發生的機率，部分地區土壤含水量較多，加上近期地震影響，山區土石較為鬆動，應慎防坍方及落石，進入山區活動注意安全。

馬祖 鋒面 東北季風

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