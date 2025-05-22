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「拿交通罰單換肉盤」遭炎上！連鎖火鍋急道歉：無意觸動社會敏感神經

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
好食多涮涮屋舉辦促銷活動，因活動議題敏感，因此引起網友不滿。圖／擷取自好食多涮涮屋-雙城店粉絲頁
好食多涮涮屋舉辦促銷活動，因活動議題敏感，因此引起網友不滿。圖／擷取自好食多涮涮屋-雙城店粉絲頁

拿交通罰單換肉盤？連鎖火鍋「好食多涮涮鍋」日前推出「憑交通罰單換肉盤」的活動，但是近日甫發生新北市三峽重大車禍事故，因此引起網友們的強烈不滿。對此，好食多也於5月21日發布道歉啟事，表示「在不經意之間觸動了社會的敏感神經，我們聽見了大家的聲音，也深深感受到這背後的不安與不妥。」並且推出致歉方案，凡消費套餐，即可額外獲得肉品一份。

以大份量肉盤著稱的「好食多涮涮鍋」，目前在台北有雙城店、南西店、大安店等多間分店，獲得許多消費者青睞。今年3月，好食多推出「地獄小倒楣」活動，標榜可以用交通罰單兌換肉盤。結果近日因發生新北市三峽重大車禍事故，民眾正在強烈關注行人安全議題，因此此活動也引起網友的不滿。業者也緊急中止活動，並且發文致歉。

根據好食多官方公告指出，「這項活動其實是我們在三月份就規劃好的趣味行銷，已於三月底開始執行活動方案，並非針對近期事件所設計，且搭配發票中獎、身分證對號等互動機制，初衷是希望為大家在生活中帶來一點輕鬆與笑聲。卻沒想到，在當下的社會氛圍裡，這樣的巧合反而成了衝擊，造成誤解與不適，這絕非我們所願。」公告中也表示「我們知道，每一張罰單背後可能是一場事故、一段警醒，我們沒有資格拿這些來當作話題或包裝，這點，我們誠摯認錯，也會深刻檢討，對不起。目前全部的活動組合已全面下架，相關宣傳也已即刻停止。我們也正在重新檢視所有行銷流程，未來會更加謹慎、更加尊重。」

除了致歉之外，公告中並指出「為了表達我們最真誠的歉意，即日起至6/30日，只要您來店內用餐，在原本套餐內就有的招待之外，我們每份套餐將額外再招待每位顧客一份肉品。」

【好食多涮涮屋公告全文】

親愛的顧客們：

這幾天，因為我們先前推出的「地獄小倒霉」罰單兌換活動，在不經意之間觸動了社會的敏感神經，我們聽見了大家的聲音，也深深感受到這背後的不安與不妥。

這項活動其實是我們在三月份就規劃好的趣味行銷，已於三月底開始執行活動方案，並非針對近期事件所設計，且搭配發票中獎、身分證對號等互動機制，初衷是希望為大家在生活中帶來一點輕鬆與笑聲。卻沒想到，在當下的社會氛圍裡，這樣的巧合反而成了衝擊，造成誤解與不適，這絕非我們所願。

我們知道，每一張罰單背後可能是一場事故、一段警醒，我們沒有資格拿這些來當作話題或包裝，這點，我們誠摯認錯，也會深刻檢討，對不起。

目前全部的活動組合已全面下架，相關宣傳也已即刻停止。我們也正在重新檢視所有行銷流程，未來會更加謹慎、更加尊重。

同時，為了表達我們最真誠的歉意，即日起至6/30日，只要您來店內用餐，在原本套餐內就有的招待之外，我們每份套餐將額外再招待每位顧客一份肉品。

這不是補償，只是我們想用最實際的方式，向每一位願意包容我們的顧客，說一聲——謝謝你，對不起。

一餐火鍋，也許不能解釋一切，

但我們會用一餐又一餐的努力，去彌補、去學習、去變得更好。

再次致上最深的歉意與感謝，

願我們還有機會，用心款待每一位走進好食多的你。

罰單 套餐

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