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藥師公會送龍袍 嗆衛福部長邱泰源擅改法令

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
藥師公會理事長黃金舜昨率一百多名藥師至衛福部前集結抗議，批評一旦開放非醫藥合格專業人員經營中藥販賣，將會掏空國內醫療健康制度，直接威脅全民用藥安全。記者林澔一／攝影
藥師公會理事長黃金舜昨率一百多名藥師至衛福部前集結抗議，批評一旦開放非醫藥合格專業人員經營中藥販賣，將會掏空國內醫療健康制度，直接威脅全民用藥安全。記者林澔一／攝影

藥師再度走上街頭！藥師公會全聯會昨到衛福部快閃「送龍袍」，抗議三月十八日「藥事法」解釋令，高呼部長邱泰源是史上最昏庸部長，漠視人民用藥健康，且踐踏法治。衛福部中醫藥司長蘇奕彰回應，解釋令並非特權開放，而是專業分工，讓中藥回歸專業、制度走向現代。

「衛部中字第一一四一八六○一一三號解釋令」開放具中藥或生藥相關背景者只要修滿卅五學分，並完成一年以上實務歷練者，可依法經營中藥販賣業。不料，引發藥師強烈反彈，四月廿二日在衛福部門口抗議、五月四日至凱道宣示、五月十二日到地檢署提告，昨天則有一百多位藥師到衛福部快閃。

藥師公會全聯會理事長黃金舜指出，「送龍袍」是諷刺邱泰源如土皇帝，擅改法令。三一八解釋令開放非醫藥合格專業人員經營中藥販賣業，「根本讓非專業人員從事人民健康事業！」中藥與西藥均為專業藥品，需由藥師管理，此解釋令違背藥事法本意，疾呼抗爭到底，「我們要比氣長，看是部長先下台，還是藥師先倒下」。

藥師公會全聯會發言人黃彥儒表示，中藥行並不是凋零，而是轉型，一○二年至一一二年，請藥師或藥劑生的中藥行增加三六八家，中醫診所增加了六四六家，藥局兼營中藥增加一七九二家。衛福部不應再以「中藥行凋零」理由大開後門，中藥行凋零並不代表中藥產業沒落。

蘇奕彰表示，解釋令並非特權開放，中央主管機關依法行政，也尊重各單位表達意見的權利。兩年多來，與中醫、中藥、藥師、消基會等代表多次溝通討論，才頒布解釋令，主軸在專業分工，不涉及藥師調劑權，並非削弱藥師專業。

邱泰源 衛福部 中藥

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