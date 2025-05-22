新聞眼／花蓮人問賴總統 安全回家路在哪？

一場豪大雨讓花蓮北上鐵公路又斷了，花蓮人回不了家，大批遊客受困，火車站擠滿如同逃難的人群，彷彿去年地震、颱風後的場景重現。震後已一年，賴清德總統上任也滿周年，花蓮人不禁要問，安全回家的路到底在哪？

去年403地震後花蓮聯外鐵公路脆弱不堪，早在去年6月21日傍晚，北迴線和仁段就發生台鐵229列次新自強號撞擊溢流軌面的土石後出軌，陳姓司機員及8名乘客受傷，行政院長卓榮泰隔天正巧要到太魯閣國家公園勘查震損，不只當場道歉，後來也兌現諾言搭火車來勘災。

只是，卓榮泰今年3月再到花蓮，卻是帶陸委會主委、主計長等大批部會高官來政策宣講，為罷免傅崐萁「添柴火」，甚至民進黨還派蕭美琴前幕僚張志豪到花蓮，為罷免案坐鎮，將花蓮交通隱憂拋諸腦後，本月鐵公路又雙雙中斷，看在花蓮人眼裡，情何以堪？

一年多來好幾度因大雨中斷，不穩定的交通已不只是花蓮人能否回得了家的問題，外地遊客坐困愁城，被迫搶飛機票、搭船，甚至繞南迴坐好幾個小時火車「逃離」花蓮，誰還敢再來？

更諷刺的是，台鐵下月23日就要調漲票價，以自強號為例，花蓮到台北從440元漲到583元，花蓮人大嘆，票價漲幅高於全國平均，交通安全卻遠低於全國水準。

「給花蓮一條安全回家的路。」似是老生常談，但也代表問題始終沒能解決。徐榛蔚選在賴清德520周年後的翌日，大動作向賴清德叫板，邀請搭火車、開車行駛蘇花體驗花蓮人的日常，花蓮人對長年交通不便的怒火，總統聽到了嗎？