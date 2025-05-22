花蓮鐵公路頻斷 徐榛蔚邀總統坐車體驗

花蓮北上鐵公路近日再因豪雨兩度中斷，縣長徐榛蔚昨向賴清德總統喊話，別再坐專機，而是開車或坐火車「體驗一下東部人的生活」。旅宿業者也批，台鐵承諾做邊坡預警系統卻沒看到，6、7月住房訂單泡湯，籲中央盡快提升交通安全。

台鐵北迴線崇德至和仁段18日起3天內遭土石泥流淹沒軌道2次，蘇花公路因土石流中斷，好不容易恢復。徐榛蔚與副議長徐雪玉等議員、觀光業界昨向中央喊話，爭取一條安全回家的路。

強降雨襲擊花蓮，蘇花路廊秀林鄉崇德至和仁路段出現土石流，前晚搶通。圖／公路局提供

「403地震後，中央對花蓮聯外鐵公路改善方案到底提出了什麼？」徐榛蔚說，請中央讓國人知道短、中、長期改善方案。昨是賴清德總統就職滿周年的第一天，她誠摯邀請賴清德不要再坐專機，而是開車走蘇花公路或坐火車，「體驗一下東部人的生活」。

花蓮觀光協會理事長陳義豐表示，4年前太魯閣號撞車出軌事故後，台鐵說要做邊坡預警系統，如今「看到了什麼？」18日EMU3000列車滿載500多名旅客，因土石流受困和仁隧道，過1、2個小時才被救出，對旅客都是恐懼。

他說，近日交通中斷，旅宿業陸續收到退訂潮，6月約5成退訂，甚至有7月訂單取消，原估端午連假前兩天住房率5、6成，現在掉到剩3成到3成半，呼籲中央盡快提升蘇花公路、鐵路北迴線的安全性。

花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡說，鐵公路對觀光影響很大，6、7成旅客搭火車到花蓮，交通出問題等於損失6、7成遊客，盡速提升交通安全，花蓮觀光才可能復甦。

民進黨花蓮縣議會黨團則批，徐榛蔚對縣府各種重大爭議、司法案件從不回應說明，只在攻擊中央時才出來講話，根本轉移焦點。

交通部表示，已建立3小時內啟動陸海空疏運計畫SOP，若花東路廊遇天災中斷，協調航空公司加開班機；海運部分也正規畫蘇花海運常態性固定航線、發展藍色公路，同步促進花蓮觀光，並兼顧緊急輸運需求。

至於邊坡預警系統，台鐵透露，第一階段在較陡直的邊坡完成26處落石告警系統，第二階段預計要做46處、23處告警系統，實體阻隔已完成26處，告警系統今年11月會全數完成。