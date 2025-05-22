聽新聞
0:00 / 0:00
火神的眼淚 全台巡演中
由故事工廠、有戲娛樂、聯合數位文創共同出品的音樂劇「火神的眼淚」，改編自公視同名熱門影集，以消防員林義陽追思會為故事主軸，抽絲剝繭揭殉職真相。
陣容集結滅火器樂團主唱楊大正、方宥心、王為、周家寬、羅美玲、是元介等廿三位實力派音樂劇演員。
「火神的眼淚」音樂劇全台巡演中，包括五月廿四日高雄、六月十四日桃園、六月廿一日台南、六月廿八日台中、九月六日嘉義，此外公布八月台北加演四場，票券熱賣中，購票請洽TixFun售票網。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言