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訪黃石、大堤頓 深度遊國家公園

聯合報／ 本報訊
黃石國家公園的地熱奇景。圖／陳宛瑜提供
黃石國家公園的地熱奇景。圖／陳宛瑜提供

入住國家公園是深度遊覽國家公園的最佳方式。有行旅「黃石×大堤頓 國家公園絕美深度遊」，6晚入住黃石與大堤頓國家公園旅宿，無須舟車勞頓，清晨醒來即見自然壯景。兩大國家公園一同探訪，讓旅人從容細賞美國經典自然瑰寶，親身感受純粹壯闊的天地之美。

黃石國家公園橫跨美國懷俄明州、蒙大拿州和愛達荷州，是全球第一座國家公園。面積將近9千平方公里，擁有老忠實間歇泉、大稜鏡泉、黃石峽谷等地熱與地貌奇觀；大堤頓國家公園則以堤頓山脈與鏡湖倒影著稱，蛇河、傑克遜湖與珍妃湖交織出寧靜秀麗的山湖景致。

有行旅「黃石×大堤頓 國家公園絕美深度遊」11天8夜旅程，今年8月22日至9月1日。一對一旅程說明會，報名請洽：02-8643-3543、8643-3959，或請瀏覽有行旅官網

黃石國家公園 觀光 美國

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