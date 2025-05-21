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征服各大世界級舞台 卡馬雷納首訪台輕鬆飆高音

中央社／ 台北21日電
墨西哥男高音卡瑪雷納（Javier Camarena，另譯：卡馬雷納）（圖）是當今聲樂界最重量級的男高音之一，在NSO國家交響樂團邀約之下首度訪台演出。卡馬雷納個性謙遜，21日記者會上沒等樂團要求他開口就是漂亮高音。圖／中央社
墨西哥男高音卡瑪雷納（Javier Camarena，另譯：卡馬雷納）（圖）是當今聲樂界最重量級的男高音之一，在NSO國家交響樂團邀約之下首度訪台演出。卡馬雷納個性謙遜，21日記者會上沒等樂團要求他開口就是漂亮高音。圖／中央社

NSO國家交響樂團之邀，多次受邀在紐約大都會歌劇院演唱的男高音卡馬雷納首度訪台，他說，所有藝術家都是夢想家，對藝術的愛就是他前進的動力，「希望我的用心可以傳遞給台下樂迷。」

墨西哥男高音哈維爾．卡馬雷納（Javier Camarena）是當今聲樂界最重量級的男高音之一，他從小就喜歡唱歌，10幾歲時還當過婚禮歌手。大學念電機，但對音樂的熱愛讓卡馬雷納轉念聲樂，「我母親警告我，如果我習樂將來會去掃馬路，我就回答說也許，但我會很開心。」

2004年，卡馬雷納開始在墨西哥登台，後來受邀加入蘇黎世歌劇院演唱，2014年在馬德里皇家劇院演出，現場連續唱出「聯隊之花」9個High C，全場觀眾瘋狂鼓掌，「我在台上一度有感覺歌劇院變成足球場，那一刻像登上聖母峰，我也受邀安可，感覺我20年來的努力終於被全世界看見。」

今早卡馬雷納與樂團排練，每一首樂曲唱完團員們都報以熱情掌聲，不過他說：「我鼻子有點過敏，自認沒有很完美。」卡馬雷納個性謙遜，記者會上沒等樂團要求他開口就是漂亮高音。他分享，出國巡演最需要調適的就是時差，「我今天一直催眠自己我還在歐洲，保持嗓音水準無他，作息與飲食一定要正常。」

卡馬雷納獲獎無數，更被歌劇界譽為「不可能的歌劇男高音（The tenor of the impossible operas）」，意即他能完美詮釋那些技術極高、被視為「幾乎不可能演唱」的美聲歌劇角色，尤其是貝里尼、羅西尼及董尼采第等作曲家的作品。

這類角色通常要求極高音域、靈活的花腔技巧以及強烈的戲劇表達力，而卡馬雷納都能游刃有餘地駕馭，因此得到這樣的稱號。

客席指揮園田隆一郎表示，這是他第一次來台演出，「NSO的團員反應靈敏，音色優美，特別是在詮釋義大利作品，不但有音樂性，也展現了這類作品所需的光澤，這些都讓我印象深刻。」

園田隆一郎說，這次選曲上半場以美聲歌曲為主，下半場轉而演唱戲劇性強的樂曲，要讓卡馬雷納唱得輕鬆自然。

NSO執行長郭玟岑表示，卡馬雷納與園田隆一郎上週才與東京愛樂合作，在東京歌劇城演出，迴響熱烈，「這場演出上半場40分鐘要轉換不同角色；下半場不僅要延續張力，還要在結尾做到餘音繞梁的效果，對指揮、歌手與樂團都是很高的挑戰，相信台灣樂迷也會聽得很過癮。」

NSO「哈維爾．卡馬雷納－天籟美聲之夜」音樂會將於5月23日舉行，地點在台北國家音樂廳。

NSO國家交響樂團音樂會「哈維爾．卡馬雷納–天籟美聲之夜」23日晚間將在台北國家音樂廳登場，由NSO客席指揮園田隆一郎（左） 與墨西哥男高音卡瑪雷納（Javier Camarena，另譯：卡馬雷納）合作演出。NSO國家交響樂團提供／中央社
NSO國家交響樂團音樂會「哈維爾．卡馬雷納–天籟美聲之夜」23日晚間將在台北國家音樂廳登場，由NSO客席指揮園田隆一郎（左） 與墨西哥男高音卡瑪雷納（Javier Camarena，另譯：卡馬雷納）合作演出。NSO國家交響樂團提供／中央社

音樂會 歌劇院 交響樂團 NSO

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