外科 神刀手／亞洲心臟外科權威 蔡建松敢跟閻羅王搶人

他工作超凡，竟敢跟閻羅王搶人！亞洲心臟外科權威、國防部軍醫局長蔡建松於1996年擔任三總心臟血管外科主治醫師以來，迄今累積3萬多台手術，其中超過5000台為高風險心臟相關手術，由他所率領的移植團隊執行近300例心臟移植手術，「外科神刀手」當之無愧。

選擇心外 因魏崢是偶像

為何選擇投入外科醫學領域？蔡建松表示，當年國防醫學院畢業生201人，他排名在10幾名，能選的科別眾多，選擇心臟外科，因為受到「偶像」─心臟外科權威、現任振興醫院院長魏崢的影響，他直接留在三總，將魏崢視為終身學習的典範。

蔡建松笑說，「魏老師穿著白袍走路的模樣，令人印象深刻，彷彿周遭有股氣流，行走時都有風相隨。」醫師養成之路漫長，除了自身天分與努力，更要有優秀老師指導及好環境，他跟隨魏崢習醫，可說是這輩子最好的選擇。

蔡建松指出，以往心臟手術死亡率相當高，因為擔心醫療糾紛，很少年輕醫師願意投入，早些年三總外科系連續多年未能招募到足額住院醫師，1996年他升上心臟血管外科主治醫師時，竟一度成為「獨苗」。

當時整個科只剩蔡建松一位主治醫師，人力不足，只能一肩挑起總醫師工作，輪值夜班、急診，就這樣踏踏實實做了四年半，卻累積更多「練刀」機會，也打下了日後穩健的基石，帶領三總心臟外科團隊，近幾年在心臟外科、心臟移植等領域，與台大並駕齊驅，成為國內兩大重鎮。

第一次主刀 前一晚失眠

談到第一次主刀，蔡建松印象深刻，那是一名心房中膈缺損患者，難度不高，只能算是心臟外科中基本款手術，但對於年輕的他來說，卻壓力沉重，前一晚壓力大到無法入眠。

「你說不會失眠，那才有鬼咧。」蔡建松說，心臟手術與手術不同，心臟手術失敗可能導致患者死亡，即便最簡單的心臟手術，死亡率都有0.5%。

如有病人術後不幸死亡，蔡建松常自責多日，檢討自己技術、能力不夠好，如果改進，是否病患就能活下來。即使現在已成權威教授，他仍抱持一樣的信念，每一位病人背後都有家庭、許多家人，他和團隊一定盡最大努力搶救每一條生命。

蔡建松以游泳比喻外科醫師的成長，從淺水區游向深水域，從簡單手術進展到高風險、複雜手術，除了自己技術必須精進，更需團隊合作。

蔡建松完成全亞洲首例「鏡像異位右心」心臟移植，與患者曾女士(右)合影。本報資料照片

他以「鏡像異位右心」心臟移植手術為例，發生率僅十萬分之一，因受贈病患心臟長在右側，與捐贈者的正常左側心臟不對稱，難度極高。術前查閱全球資料，僅找到六篇文獻，唯一成功是奧地利個案。

患者心臟移植的手繪圖。圖／三總提供

最後三總團隊選用捐贈者大動脈，密切吻合，順利完成手術，該名60多歲患者於術後又活了近10年。蔡建松形容手術，「就像雕琢一個藝術品。」需考量縫合後血管是否扭曲，且幾乎只有一次機會，如果稍有閃失，病患心臟不跳了，人也沒了。

搶救危急個案 64%救回

在蔡建松帶領下，三總心臟外科團隊躋身全國頂尖隊伍，從心臟移植，及短效、長效心室輔助器使用，根據病患病況提供個別化治療。他驕傲地說，不管院前心跳停止（OHCA），或院內心跳停止（IHCA）等危急個案，只要即時送至三總，趕在半小時至一小時內搶救，有64%機率挽回生命，成功跨越生死關卡。

對於年輕一代的外科醫師，蔡建松有深切期許，他認為資深醫師應以身作則，做好榜樣，領導者若態度認真、敬業，醫術高超，修養好，團隊自然跟著投入。

大半輩子與閻羅王搶命的蔡建松認為，以前只要刀開得好，就能成為大師，現代醫師需兼備臨床與學術能力，才能應對日益複雜的醫療環境與挑戰。他擔任三總院長時，鼓勵後輩出國進修，無論歐美或日韓，開拓視野，對臨床與研究能力都有莫大幫助。

蔡建松

●年齡：61歲

●現任：

軍醫局中將局長、國防醫學院醫學系外科學科教授、台灣外科醫學會理事長

●紀錄：

澎湖離島首例開心手術

國內首例跳動式開心手術

亞洲首例「鏡像異位右心」心臟移植手術

●手術次數：

3萬多台外科手術、5000多台高風險心臟相關手術、近300例心臟移植手術

●手掌長寬：

蔡建松的手掌長寬20×20公分，大於東方成年男性18×18公分。記者曾吉松／攝影

20×20公分，大於東方成年男性18×18公分