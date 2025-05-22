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高溫熱傷害多 室內也可能發生

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
高溫持續，5月至今已有310人次因熱傷害就診。圖／聯合報系資料照片
高溫持續，5月至今已有310人次因熱傷害就診。圖／聯合報系資料照片

高溫持續拉警報，衛福部統計，5月至今已有310人次因熱傷害就診。國健署提醒，熱傷害除了在大太陽下過度運動外，在室內也有可能會發生。

熱傷害包含中暑、熱暈厥、熱痙攣、熱衰竭等，國健署指出，避免熱傷害最好的方法，應保持良好的空氣流動及適時補充水分。若是在室內或室外，產生頭暈不適、全身虛弱無力、呼吸急促、心跳加快及體溫升高等症狀，都要注意是否有熱傷害的可能，若症狀加劇則應速離開高溫環境及迅速就醫。

大林慈濟醫院急診室主任李宜恭表示，連續幾天高溫濕熱、溫差變化大、攝水不足等是造成熱傷害的三大原因。環境溫度不斷升高時，如果人體溫度調節不佳，就會引發一連串暈眩、頭痛、嘔吐、虛弱、心跳加快等身體不適，改善方式是讓身體立即降溫。

「補充水分很重要，除了調節溫度，還可防止身體水分蒸發讓血液變得濃稠。」李宜恭說，超過35°C的極端高溫，會對心血管健康構成重大威脅，因高溫可能造成身體脫水、血液濃稠，導致缺血性心臟血管疾病。

李宜恭指出，臨床觀察，就診民眾以「熱衰竭」居多，主因是流汗過多，未適時補充水分或電解質而導致的血液循環衰竭。如果核心體溫上升到40°C，嚴重時可能會意識改變，變成中暑。

「中暑是熱傷害最嚴重程度。」李宜恭說，夏天要多喝水，每天分散時間喝足2000至3000cc，出門前或運動前也要先補充水分，維持生理機能正常運作。此外，在室內吹空調也會讓體內水分散失，應掌握「少量、多次補水」原則；防曬工作也要做足，降低皮膚曝曬的風險，減少熱傷害的可能性。

高溫 熱衰竭 中暑

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