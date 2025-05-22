耳鳴當心耳中風 掌握黃金治療72小時

清晨醒來，接電話時突然發現一側耳朵聽不到聲音，伴隨悶塞感或耳鳴，許多人以為是耳屎堵塞、感冒未癒或睡姿不良導致耳悶，但常忽略可能是危險的「突發性耳聾」，俗稱「耳中風」。醫師表示，耳中風是一種須搶時間治療的急症，應掌握黃金治療72小時，若延誤就診，恐導致永久聽力損失。

47歲周小姐從事婚禮顧問，平時壓力大，某天早上突然覺得右耳聽不清楚，當晚便前往耳鼻喉科就診，醫師診斷耳壓過大，服藥即可，但二天後症狀更嚴重，耳朵內出現巨大的耳鳴聲，經診斷為突發性耳聾，到台北榮總就醫治療獲改善。

台北榮總耳鼻喉頭頸醫學部耳科主任廖文輝說，突發性耳聾好發於40至60歲，常見於長期壓力大、睡眠不足、作息不規律者。臨床定義為在3天內，連續3個頻率聽力喪失，超過30分貝，通常為單側發作，約9成患者為單耳失聰，少數為雙側，可能與自體免疫疾病相關。

廖文輝表示，突發性耳聾常伴隨耳鳴、耳脹、暈眩或失真感，甚至無法接聽電話，致病原因多與病毒感染、血液循環障礙、免疫異常、生活壓力及季節交替有關。

廖文輝說，突發性耳聾在症狀出現後72小時內接受治療，7成患者可以部分或完全恢復聽力，自然恢復機率介於32%至65%。一旦治療延誤超過14天，其療效顯著降低。